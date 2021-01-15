Стали известны все пары участников нового сезона шоу "Танцы со звездами"

Один из самых популярных и успешных телевизионных проектов "Танцы со звездами" возвращается на экраны уже в это воскресенье, 17 января. Стали известны составы 11-ти танцевальных пар, которые будут принимать участие в новом, двенадцатом, сезоне любимого шоу.

1. Актер, режиссер, сценарист, продюсер Евгений Морозов и победительница Чемпионата России, бронзовый призер Чемпионата мира по 10 танцам Инна Свечникова.

2. Актер, режиссер, телеведущий Дмитрий Дюжев и мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам в латиноамериканской и европейской программах, победитель и призер международных турниров, победительница чемпионатов Европы и Москвы по 10 танцам Мария Смольникова.

3. Актер Дмитрий Лысенков и мастер спорта международного класса, чемпионка мира, России по 10 танцам в категориях юниоры, молодежь Ольга Николаева.

4. Актриса, певица, телеведущая Екатерина Гусева и чемпион Москвы по латиноамериканским танцам, танцор международного класса, победитель открытого чемпионата Финляндии по латиноамериканским танцам Евгений Папунаишвили.

5. Актриса, телеведущая Катерина Шпица и профессиональный танцор, чемпион Таиланда, вице-чемпион России и мира по латиноамериканскому секвею Михаил Щепкин.

6. Актер, режиссер, певец, телеведущий Игорь Миркурбанов и специалист по бальным танцам Дарья Шелыганова.

7. Актриса, телеведущая Янина Студилина и танцор международного класса, мастер спорта и обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам, чемпион мира и Европы по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев.

8. Хип-хоп артист, баттл-рэпер, ведущий, автор песен Александр ST Степанов и чемпионка мира по европейским танцам Евгения Толстая.

9. Блоггер, певец, рэп-исполнитель DAVA (Давид Манукян) и мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка мира и Европы по латиноамериканской программе, вице-чемпионка России среди профессионалов, бронзовый призер чемпионата Европы среди профессионалов Дарья Палей.

10. Певец, актер, телеведущий Сергей Лазарев и мастер спорта по бальным танцам в европейской и латиноамериканской программах, победительница Чемпионата России по 10 танцам, вице-чемпионка России по европейскому секвею, многократный призер международных соревнований Екатерина Осипова.

11. Актер, поэт Антон Шагин и двукратный финалист Чемпионата России среди профессионалов Ульяна Максимкина.

Судя по составу участников, борьба в этом сезоне обещает быть очень серьезной. Кто же победит в новом танцевальном баттле – предстоит решить жюри и телезрителям.

Не пропустите премьеру 17 января в 18:00 на телеканале "Россия 1"!