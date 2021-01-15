В новом сериале Андрей Смоляков будет искать бандитов из "Мертвой головы"

В Москве стартовали съемки нового остросюжетного детектива, который зрители в будущем увидят на канале "Россия 1". Действие многосерийной ленты "Художник" разворачивается в 1944 году.

В это время на фронте Красная Армия ведет уверенное наступление. Союзники вот-вот откроют второй фронт, и кажется, что победа над фашистской Германией уже не за горами. Радостное предвкушение грядущей победы омрачает серия дерзких ограблений и жестоких убийств. Никому не удавалось увидеть преступников вблизи. Но у бандитов есть особый почерк: они оставляют портреты убитых ими людей на месте преступления. За эти рисунки и особую жестокость банду прозвали "Мертвая голова", а ее неуловимого главаря – Художником.

На след преступников выходят опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. В ходе расследования герои понимают, что убийства и ограбления – это только прикрытие. А настоящие цели Художника и его банды им еще только предстоит раскрыть. Когда к расследованию со стороны НКВД присоединяется старый товарищ Сазонова Рудаков (Виктор Добронравов), каждый из героев оказывается под подозрением…

Режиссером сериала "Художник" стал Тимур Алпатов. К числу его проектов относятся масштабная историческая сага "Годунов. Продолжение" и мелодрама "Синяя роза" с Николаем Фоменко и Полиной Кутеповой.

Роль майора Ефимова исполнит народный артист РФ Андрей Смоляков. Образ лихого капитана Сазонова на экране воплотит Александр Горбатов. Также в проекте можно будет увидеть Виктора Добронравова, Дарью Урсуляк, Марину Александрову, Андрея Мерзликина, Александра Устюгова, Кирилла Зайцева и других артистов.