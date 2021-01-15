Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил РИА Новости его друг, актер Владимир Долинский. По его словам, место выбрано, дата пока обсуждается.

Борис Грачевский умер в четверг в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом​​​. Ему был 71 год. Режиссер заболел несколько недель назад, сначала лечился дома. Перед Новым годом его госпитализировали. Состояние ухудшалось, его ввели в медикаментозный сон. К сожалению, спасти Грачевского не удалось.

У режиссера остались четверо детей. Самому младшему сыну Филиппу сейчас меньше года.

Свои соболезнования в связи со смертью создателя "Ералаша" выразили Ольга Любимова, Дмитрий Медведев, Максим Галкин, Леонид Ярмольник, Валерий Гаркалин и многие другие.