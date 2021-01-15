Грачевский даже в реанимации хотел подбодрить врачей анекдотом

14 января не стало Бориса Грачевского. В студии "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" собрались его друзья и коллеги, которые поделились историями о том, как отец "Ералаша" по первому зову откликался на любые проблемы, возникавшие у его знакомых, и у каждого создавалось впечатление, что он – избранный.

Детский писатель Валентин Постников рассказал, что его дети, сидя на даче, все время смотрели "Ералаш", а создатель киножурнала когда-то его спас. "Я написал книжку, ее должны были издать, но завернули, так как один рассказ был похож на какой-то старый сюжет "Ералаша". Издатель испугался, что Грачевский подаст на него в суд. А тот прочитал рассказ, тут же посмотрел на YouTube свой сюжет и сказал: "Да брось ты, никогда не буду подавать на тебя в суд". "У него была душа ребенка", – считает Постников. – "Больше всего мне нравится, что у него на телефоне стояла музыка из Ералаша. Я как-то спросил: "Не надоела она вам?" А он говорит: "Да нет, конечно!"

"Боря как никто умел радоваться успехам друзей, – вспоминает поэт-песенник Симон Осиашвили. – Я песню напишу или стихи – он звонит, поздравляет, восхищается. Мы с ним дружили с 1985 года. У меня была ситуация, когда негде было жить – срочно попросили освободить съемную квартиру – а Борис был председателем своего ЖСК в Свиблове. Так он обзвонил всех жильцов и нашел-таки кого-то, кто согласился сдать мне квартиру. Через несколько лет у меня угнали новую, только что купленную машину. Боря узнал, сказал, что тоже недавно купил машину: "Старая пока свободна – поезди на ней пока". Я поездил, а потом… купил ее у него". Осиашвили написал несколько песен для фильмов к юбилеям "Ералаша".

Николай Бандурин снялся в "Ералаше" пять раз, его жена – один раз, дочь – четыре и даже внук один раз там засветился. "Грачевский был ходячей энциклопедией анекдотов, знал их тьму и удивить его новым было очень сложно, – отметил артист. – Но мне иногда удавалось.

И вот он мне позвонил 31 декабря в пять вечера, уже из реанимации. Зачем? Спрашивал, нет ли у меня хорошего анекдота про коронавирус – хотел врачам рассказать. То есть даже находясь в таком состоянии, он пытался вокруг себя создавать хорошее настроение. Это был человек-солнце, человек-улыбка".

Яна Поплавская впервые снялась в "Ералаше" первоклассницей – раньше, чем стала звездой после фильма "Про Красную Шапочку". "Слушая все эти истории, я поняла: Боря был очень внимательным человеком, – подытожила она. – Потому что каждый из нас, рассказывая свою, думает, что Грачевский именно к нему так хорошо относился, только его так любил. А на самом деле он так относился ко всем. И это большая редкость в наши дни, и таких людей сейчас просто нет". Актриса участвовала в "Ералаше" еще дважды – уже будучи взрослой.

"Он ко всем ситуациям относился чрезвычайно позитивно. Он в любой, даже самой большой компании, умел обаять абсолютно всех и умел распределить свою любовь, – соглашается с Яной телеведущий Арчи. – Шесть лет в "Орленке" на Фестивале визуальных искусств мне довелось работать с ним бок о бок. И от лица всех вожатых лагеря и всех детей, которые его просто боготворили, я могу засвидетельствовать: от него шла одна бесконечная любовь и доброта".