Конкин победил коронавирус

Заслуженный артист России Владимир Конкин переболел коронавирусом COVID-19 и восстанавливается. Об этом сообщила директор актера Елена Переслени.

Заболел Конкин еще 27 декабря, рассказала она РИА Новости. Актер лечился амбулаторно, самый тяжелый период пришелся на новогодние праздники. Сам вирус, по словам Переслени, убит, у актера пока еще не вылечена пневмония, он находится дома под наблюдением врачей.

Чувствует себя Конкин уже лучше, хотя восстановление идет медленно. Ему уже можно выходить гулять, актеру требуются свежий воздух и реабилитация.

Владимир Конкин – уроженец Саратова, где окончил театральное училище имени Слонова. Он был актером Харьковского ТЮЗа, Театра имени Моссовета, Театра имени Ермоловой, театра "Содружество актеров Таганки", а также снялся примерно в 50 фильмов. Главным образом он известен зрителям по лентам "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Батальоны просят огня".