"Еще одна свеча радости погасла" – зрители скорбят об уходе Грачевского

Умер Борис Грачевский – создатель знаменитого детского киножурнала "Ералаш", который подарил путевку в жизнь многим звездам отечественной эстрады. Еще в апреле прошлого года вся страна поздравляла его с рождением сына, а сам 71-летний отец буквально светился от счастья. Минувшим вечером близкие друзья собрались в "Прямом эфире", чтобы поделиться воспоминаниями о папе "Ералаша" – прекрасном человеке и талантливом режиссере. Вместе с ними об уходе мастера скорбят и наши зрители.

"Никакими словами не выразить боль утраты. Талантище, жизнерадостный, оптимист. Просто душевная боль, почему так несправедливо устроена жизнь. Царствие небесное Борису, а мы будем пересматривать "Ералаш" и хранить память о гениальном режиссере", – пишет Люся Ковалева. "Ушел самый веселый человек и наше детство и с ним...", – комментирует Дарья Быстрицкая. "Как жаль, что уходят такие великие люди, которые нам подарили улыбку, детство", – признается Olympia Tosounidou. "Еще одна свеча радости погасла... Светлая память", – скорбит Андрей Кабешев.

В один голос интернет-пользователи назвали программу, посвященную Борису Грачевскому, светлой и искренней. Они выразили благодарность Андрею Малахову за гостей, которых ведущий пригласил в студию в этот вечер. Особенное впечатление на многих произвели слова Натальи Гвоздиковой, а также стихотворение, прозвучавшее в исполнении Стаса Садальского: "Какая теплая передача. Садальский прочитал изумительные стихи" (Rita Rechulski); "Очень хорошо говорила Наталья Гвоздикова о Грачевском, спасибо" (Елена Задорожная); "Стас Садальский респект и уважение!" (Татьяна Плотникова).

Многие признались, что выросли вместе с "Ералашем", и с сожалением отметили, что современные дети будут лишены той радости и счастья, которые всегда дарил легендарный киножурнал. "Очень жаль, что больше у наших детей не будет такого Ералаша" (Kostyan Loginov). "Спасибо дорогой Борис за ту радость, которую Вы нам дарили!!!! Искренний и близкий друг всей детворы!!!!" (Natali Malyar). "Мальчишки и девчонки, а так же их родители.. Все грустим! Светлая память Борису Грачевскому! Действительно, сейчас уже нет детских передач такого уровня как Ералаш" (Оксана Федотова).