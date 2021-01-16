"Танцы со звездами": новые герои готовы покорить паркет

17 января в 18:00 на телеканале "Россия 1" – большая премьера нового сезона "Танцев со звездами". И такого, как будет теперь, мы, пожалуй, еще не видели.

В ритме джайва, танго, бачаты, кружась, – к победе. Еще больше звезд, еще ярче танцы. Новые герои любимого телешоу готовы покорить паркет. До начала 12-го сезона остается меньше суток, а репетиции продолжаются до сих пор, артисты оттачивают каждое движение. Напряжение нарастает, ведь лучшим хочет стать каждый.

У балетного станка – по четыре часа в день. Не расслабляясь. Беспрерывные тренировки под чутким контролем профессиональных танцоров.

Актриса Екатерина Шпица уже "нащупала" ритм. Теперь "растанцовывает" бедра. Успеть надо к воскресному шоу.

Невероятные декорации, костюмы и музыка и яркий новый состав: Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев.

"Хочется пожелать телезрителям, чтобы они в тот момент, когда мы выходим на паркет, тоже вставали со своих диванов, кресел и с нами вместе танцевали. Это невероятно сложно, дорогие зрители, держите осанку", – говорит Дмитрий Дюжев, заслуженный артист РФ, участник шоу "Танцы со звездами".

Такими их еще не видели. Антон Шагин меняет амплуа, рэпер ST берется за классику. Впервые на шоу "Танцы со звездами" и Сергей Лазарев.

"Я решил, что не хватает мне этого конкурсного нерва, каких-то таких переживаний, эмоций. Захотелось себя окунуть именно в танцы", – признается Лазарев.

Артисты готовятся к выступлениям. Без остановки, попутно устраивая танцевальные баттлы в социальных сетях. Этот сезон уж точно удивит.

Звездные партнеры сменяют друг друга на паркете телешоу. Если раньше в "Танцах со звездами" блистала Ольга Бузова, в этом сезоне – рэпер DAVA.

"Во всю готовим номер, будет очень жарко. И самое главное – мы действительно получаем от этого удовольствие", – отметил Давид Манукян (DAVA) блогер, певец.

Они принимают смелый вызов, ведь в танцах многие – новички. Заслуженный артист России Игорь Миркурбанов внимательно вслушивается в слова хореографа и готовится соревноваться в первую очередь с самим собой. До этого не танцевал никогда.

"Я начинаю не с ноля даже – с минуса. Я не боюсь быть смешным", – сказал Игорь Миркурбанов.

На подготовку – всего неделя, права на ошибку нет. Все выпуски – в прямом эфире. Захватывающий мир танца.

"Для меня каждый сезон – особенный. Надеюсь, что мы получим удовольствие от этого сезона, от каждого танца", – подчеркнул Евгений Павлиашвили, танцор, участник шоу "Танцы со звездами".

"Хочется повеселиться, подурачиться, посмешить друг друга, может, и зритель улыбнется", – говорит Екатерина Гусева, заслуженная артистка РФ, участница шоу "Танцы со звездами".

Справиться с волнением звездным новичкам помогут профессионалы. В судейские креслах – уже полюбившееся зрителям жюри. Ведущий программы – Андрей Малахов. Новый сезон шоу "Танцы со звездами" – 17 января в 18:00 на телеканале "Россия 1".