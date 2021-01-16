"Научи их хоть как-нибудь петь" – Талызина вспомнила съемки "Вагончиков"

Одно из самых больших удовольствий в музыке – это слушать песни в исполнении драматических артистов. Они словно маленький спектакль, который остается в памяти на всю жизнь. И сегодня в студии программы "Привет, Андрей" собрались любимые поющие актеры. Вместе с Валентиной Талызиной каждый Новый год вся страна поет: "Вагончик тронется, вагончик тронется…". Однако в беседе с Андреем Малаховым Валентина Илларионовна призналась: на съемках "Иронии судьбы" их с Лией Ахеджаковой даже не предупредили, что в кадре придется петь.

В день, когда была запланирована музыкальная смена, на площадку приехал композитор Микаэл Таривердиев. "Барбара Брыльска три дня зубрила с приемником этот мотив под Пугачеву, и в друг Рязанов говорит: "А, кстати, вы тоже поете", – вспоминает Талызина. Актрисы даже не успели возмутиться – им пообещали, что в этом нет ничего сложного, и предложили сориентироваться на месте. "Пошел мотор, начали, и мы запели. И вся группа поползла по сторонам – так мы врали. Говорят, что Таривердиев сидел с тремя мониторами, и Рязанов бледный подошел к нему и сказал: "Микаэл, ну научи их хоть как-нибудь петь". Он, поднимая голову, ответил: "Их не научишь никогда". И Юра Рабинович из шести дублей по кусочку собирал, где мы не врем. И все равно врем", – улыбается народная артистка.

Андрей Малахов преподнес актрисе сюрприз и достал из коробки те самые шапки, в которых они с Ахеджаковой снимались в этом эпизоде. "Между прочим, это была моя идея. Я сказала: "Эльдар Александрович, а можно я буду в шапке? Все советские женщины ходят в шапке". И в "Женских шапках" потом нашла эту "собачку", – заметила Талызина, имея в виду второй головной убор.