Фантастический праздник и день знакомства с участниками "Танцев со звездами"

Первый день танцевального турнира нового, двенадцатого по счету, сезона "Танцев со звездами" стал настоящим праздником и днем знакомства. Жюри высказалось по каждому выступлению, оценки парам не выставлялись. Зрительское голосование начнется со следующего тура. Поэтому сегодня никто из участников не покинул проект. Можно просто наслаждаться танцами.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили – сальса

Этой звездной паре выпала честь открыть новый сезон "Танцев со звездами". Екатерина Гусева – популярнейшая актриса, сыгравшая во множестве фильмов, сериалов и мюзиклов. Она счастлива принять участие в танцевальном шоу, а тем более встать в пару с таким хореографом, как Евгений Папунаишвили, живой легендой этого проекта. "Мне захотелось спеть не только голосом, но и своим телом. Чтобы тело зазвучало в полном объеме", – сказала Екатерина. "Теперь понятно, кто наша российская Дженнифер Лопес", – отметил Николай Цискаридзе после выступления пары. "Катя – воплощение классической женственности. А сейчас мы увидели совершенно другую женщину – яркую и страстную. Десятка за смелость!", – подчеркнула Дарья Златопольская.

Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова – квикстеп

Знаменитому актеру театра и кино, режиссеру Дмитрию Дюжеву подвластна вся актерская палитра образов от бандита Космоса в "Бригаде" до священника в фильме "Остров". Но какую бы роль он не играл, можно быть уверенным, что это будет высокое искусство. Партнершей Дмитрия стала трехкратная участница проекта, победительница Чемпионата Европы по десяти танцам Мария Смольникова. Дарья Златопольская напомнила, что квикстеп – это невероятно сложный танец: "А Дима был прекрасен во фраке. Это был суперстарт! Я вижу труд, а это самое ценное".

Евгений Морозов и Инна Свечникова – джаз

Звезде популярных сериалов "Лондонград. Знай наших!" и "Зулейха открывает глаза" Евгению Морозову помогает на трудном пути к вершинам танца чемпионка России и бронзовый призер Чемпионата мира по десяти танцам, победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Инна Свечникова. "Столько поддержек никогда не было за все сезоны. Это было так уверенно! Я не переживал, а был расслаблен", – заметил Гарик Рудник после номера пары.

Катерина Шпица и Михаил Щепкин – самба

Замечательная актриса театра и кино Катерина Шпица за свою карьеру снялась в полсотни фильмов и сериалов, большая часть из которых стали суперпопулярными. Чемпион России и вице-чемпион мира по латиноамериканскому шоу среди профессионалов Михаил Щепкин стал партнером Катерины. "Для человека, который не сталкивался и до этого не имел дела с бальными танцами, это было замечательно. Уверенно, спокойно и качественно. Немного не хватило легкости, куража и свободы", – сказал Егор Дружинин. "Для самбы нужна абсолютная внутренняя свобода и раскованность не только в исполнении движений. Должна быть почти животная пластика. Но сколько вы выучили разнообразных движений и танцевальной лексики – это удивительно!", – восхитилась Дарья Златопольская.

Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова – пасодобль

Актер, режиссер и телеведущий, лауреат множественных театральных премий Игорь Миркурбанов и финалистка Чемпионатов Москвы и России, чемпионка Португалии Дарья Шелыганова исполнили смелый пасодобль. В своем номере они подарили зрителям и жюри настоящий маленький спектакль. Егор Дружинин отметил, что Игорь и Дарья визуально и энергетически идеально подходят друг другу на паркете и посоветовал обратить внимание в первую очередь на основной шаг в танце: "Все остальное у вас есть, вы хороший актер".

Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева – джайв

В 2005 году Дмитрий Лысенков сыграл главную роль в картине "Танцуют все". Потом были фильмы "Сталинград", "Шерлок Холмс", "Бедные люди" и даже "Золотая маска" за роль в спектакле "Преступление и наказание". Но судьба вернула артиста на танцевальный паркет. А его партнершей стала мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка мира Ольга Николаева. После их выступления Николай Цискаридзе признался, что испытал радость: "Дмитрий – первый серьезный участник нашего проекта. С танцевальной точки зрения он показал хороший уровень".

Антон Шагин и Ульяна Максимкина – фокстрот

Звезда фильмов "Стиляги" и "Довлатов", популярный артист театра Ленком, создавший целую галерею ярких образов, Антон Шагин и его партнерша чемпионка Европы по десяти танцам Ульяна Максимкина исполнили нежный и чувственный фокстрот. Ребят поддержал легендарный певец, лидер группы "Рондо" Александр Иванов песней "Боже, какой пустяк". "Было очень элегантно. Для фокстрота это, наверное, самое главное", – подчеркнула Дарья Златопольская. "Вас кинули в самую гущу и сразу на самое сложное. Вы достойно с этим справились. Это хорошее начало", – поддержал ребят Николай Цискаридзе.

DAVA и Дарья Палей – ча-ча-ча

Партнершей хип-хоп и рэп-исполнителя, популярного видеоблогера DAVA (Давид Манукян), количество подписчиков которого составляет более 13 миллионов человек, стала вице-чемпионка мира и Европы по латиноамериканским танцам Дарья Палей. Дарья Златопольская призвала оценивать техническую сторону выступления Давида, исходя из его богатого прежнего танцевального опыта. Он профессионально занимался танцами, а в 2011 году даже стал победителем первенства России. "Но актерское мастерство и харизма – это те сферы, в которых вы можете прогрессировать и нас удивлять. Постарайтесь это сделать", – обратилась Дарья к DAVA.

Александр ST Степанов и Евгения Толстая – хип-хоп

Впервые на паркете проекта "Танцы со звездами" выступил рэпер. Александру ST Степанову помогла чемпионка мира по программе десяти танцев среди профессионалов Евгения Толстая. Егору Дружинину понравился номер этой пары, но ему было его мало. "Любую хореографию, которая может быть неудобной, делайте своей. Тогда она будет выглядеть органичной на 100% ", – пожелал Дружинин.

Янина Студилина и Денис Тагинцев – румба

После роли в картине Федора Бондарчука "Сталинград" Янина Студилина проснулась знаменитой, а потом были другие прекрасные работы актрисы. Ведущий Андрей Малахов уверен, что Янина проснется знаменитой танцовщицей после проекта "Танцы со звездами". Тем более, что ее партнером стал чемпион России, Европы и мира по латиноамериканским танцам Денис Тагинцев. Гарик Рудник заметил, что все номера с Денисом Тагинцевым отличаются стилистикой, гармоничностью и нововведением в духе современного мира: "Номер смотрелся красиво и легко, мы попали в мини-фильм".

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова

К сожалению, у еще одной пары – Сергей Лазарев и Екатерина Осипова – не получилось выступить в премьерном выпуске танцевального шоу. Артист Сергей Лазарев, которого так ждали зрители, не смог преодолеть форс-мажорные обстоятельства и вовремя вернуться из поездки. "Я дико и безумно расстроен, что мне не удалось вылететь из Индонезии. Я пытался, но этого не получилось сделать. Я смотрю эфир и негодую, как же я не с вами. Я буду обязательно на следующей передаче", – пообещал Сергей.

Сегодня многие звезды впервые вышли на танцпол и узнали, как танцевать под строгими взглядами жюри. Но все справились на отлично.

Все только начинается. Ровно через неделю не пропустите второй выпуск яркого танцевального шоу!

В каждом туре соревнований жюри будет выставлять парам оценки по десятибалльной шкале. Но, кроме этого, за любимых участников, конечно же, могут голосовать телезрители. Пара, которая получит наименьшее суммарное количество баллов от жюри и зрителей, должна будет покинуть шоу.