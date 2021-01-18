"Последний богатырь 2" в упорной борьбе победил "Чудо-женщину 2"

Отечественный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" закончил прошедшие выходные на первом месте российского бокс-офиса. В упорном противостоянии семейная сказка одолела голливудскую киноленту "Чудо-женщина: 1984". Сборы сиквела "Последнего богатыря" по итогам прошедшего уикенда составили 129,8 млн рублей. Суммарно за 17 дней проката фильм освоил уже 1,8 млрд рублей. Причем, в рейтинге посещаемости "Богатырь" тоже оказался на первой строчке – в среднем на сеансах фильма присутствовали 23 человека. Всего же "Последнего богатыря" два с начала января успели посмотреть уже 6,1 млн зрителей.

Трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Вторая часть голливудской киносерии "Чудо-женщина" стартовала слабее оригинала – в дебютные выходные фильм освоил 122,037 млн рублей (в 2017-м оригинал за аналогичный период освоил 220,6 млн рублей). И дело тут не только в коронавирусе, но и в решении российского дистрибьютора выпустить кинокомикс уже после новогодних праздников. В США картина вышла на экраны 25 декабря, причем, в этот же день "Чудо-женщина: 1984" стала доступна подписчикам стримингового сервиса HBO Max. То есть в Сети с 25 декабря лежит пиратская копия идеального качества, благодаря которой часть потенциальной аудитории приняла решение на идти в кино, а смотреть кинокомикс дома.

Трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984"

Масштабный российский фильм-катастрофа "Огонь" закончил свои третьи выходные на третьей строчке рейтинга. Прошедший уикенд принес фильму режиссера Алексея Нужного еще 81,6 млн рублей. Суммарно за 25 дней "Огонь" заработал уже 723,5 млн рублей. Интересно, что в списке фильмов с лучшей посещаемостью на втором месте оказался именно "Огонь", а не "Чудо-женщина 2": на его сеансы в среднем продавалось по 22 билета.

Трейлер фильма "Огонь"

На четвертой строчке финишировал мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" – вторая часть анимационной киносерии студии DreamWorks. Голливудский анимационный фильм увеличил свои российские сборы на 38,8 млн рублей – то есть в его активе уже 790,5 млн рублей. Оригинал в 2013-м в так называемое "мирное время" (коронавируса тогда еще не было) освоил в сумме 833,3 млн рублей. Сиквелу, даже несмотря на все ограничения в работе кинотеатров, под силу подобраться к своему предшественнику и даже обойти его. Следующий уикенд станет для "Семейки Крудс" определяющим.

Трейлер мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье"

Замыкает пятерку лидеров российский мультфильм "Конь Юлий и большие скачки" – очередной спин-офф богатырской киносерии студии "Мельница". Прошедшие выходные принесли ему 21,3 млн рублей. Общие сборы мультфильма после 18 дней проката составляют 324 млн рублей.

Трейлер мультфильма "Конь Юлий и большие скачки"