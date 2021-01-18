Секреты успеха "Танцев со звездами": что осталось за кадром

В первый день грандиозного праздника поклонники "Танцев со звездами" наслаждались неподдельными эмоциями участников шоу, красивой музыкой и оригинальными номерами. Но только у зрителей платформы "Смотрим" была уникальная возможность пообщаться с разгоряченными конкурсантами сразу после выхода с паркета и понаблюдать, как готовятся к выступлению те, кому еще только предстоит показать свой танец зрителям и жюри.

За считанные минуты до исполнения зажигательной самбы Катерина Шпица и Михаил Щепкин поделились своими эмоциями: "Настрой боевой! Мы хотим доставить друг другу удовольствие".

А Дмитрий Лысенков, подготовивший вместе с Ольгой Николаевой на зрительский суд искрометный джайв, признался, что очень волнуется перед выходом на танцпол.

В приподнятом настроении до исполнения номера были Янина Студилина и Денис Тагинцев. Открытая к общению Янина рассказала о своем партнере и работе с ним: "Денис очень серьезный и требовательный. Мы делаем сложные поддержки, которых еще не было на проекте "Танцы со звездами". На паркете мы всего полторы минуты, а репетируем ночами. Но самое важное – это процесс и энергетика. Мы кайфуем от всего, что происходит". "Настроение прекрасное, сезон ожидает быть очень жарким и горячим", – присоединился Денис.

Сосредоточенный и сдержанный Антон Шагин не стал раскрывать всех секретов, но отметил, что для подготовки номера тренировался по три часа в день. "Танец будет настоящий!", – пообещал Антон. И действительно, элегантный фокстрот в паре с Ульяной Максимкиной под живое исполнение Александром Ивановым песнии "Боже, какой пустяк" удался.

Перед выступлением пары Александр ST Степанов и Евгения Толстая выглядели чрезвычайно собранными. Женя рассказала, что Александр – самый лучший партнер, очень трудолюбивый, и его легко обучать танцам. "А вот Александру сложно меня чему-то научить, его мир мне пока что неведом", – призналась она.

Но в первые же минуты после танца Александр не мог скрыть своих бурных эмоций: "Мы довольны собой, станцевали хорошо и нацелены на победу!". К тому же рэпер пообещал, что в финале зрители увидят его в шпагате.

Однако не все участники конкурса были столь довольны своим дебютом. Актер Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова после шикарного и харизматичного выступления тем не менее отметили, что у них были некоторые просчеты. Серьезный и критичный к себе Игорь настроен в дальнейшем работать еще больше и лучше.

Евгений Морозов и Инна Свечникова после выхода с танцпола просто светились от счастья. "Когда мы танцуем, то не думаем, что скажут судьи. И нам все удалось, станцевали в удовольствие", – сказали они. Во время обсуждения их джаза разгорелся нешуточный спор между членами жюри. "Мне нравится, что они не остались равнодушными, ребята завелись", – порадовался Евгений.

Завести зрителей и жюри по силам не только участникам проекта. Танцевальной звездой может стать каждый их вас. Для этого нужно всего лишь снять участие во флешмобе #РоссияТанцуетДома. Повторяйте движения за нашими звездными участниками, записывайте себя на видео, выставляйте с хештегом #россиятанцуетдома. И может быть именно вы попадете в эфир телеканала «Россия» или выиграете сертификат на обучение танцам.

Танцуйте и смотрите следующий выпуск шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 24 января.