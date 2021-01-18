Домработница Цивина и Дрожжиной: "Меня посылали знакомиться с бабушками"

В новом выпуске программы "Прямой эфир" приняли участие Михаил Цивин и Наталия Дрожжина. Супруги, имена которых в последнее время всплывают в связи с затянувшимся конфликтом с вдовой Алексея Баталова, поделились в студии своим видением ситуации. В эфире канала "Россия 1" также высказались знакомые и друзья Цивина и Дрожжиной. Среди них была и бывшая помощница по хозяйству.

По словам Татьяны Савенковой, Цивин и Дрожжина только притворялись "белыми и пушистыми", а их дружелюбие и участие имеют под собой корыстный интерес. За закрытыми дверьми они ведут себя совсем иначе, чем на людях.

"Наталия Георгиевна, наверное, забыла, как она меня посылала знакомиться с бабушками на лавочке", – рассказала женщина.

Савенкова добавила, что Дрожжина просила узнавать о жилплощади пенсионерок и количестве их родственников и втираться в доверие к пожилым людям. Герои выпуска, впрочем, эту информацию отрицали.

Кроме того, бывшая домработница призналась, что Михаил Цивин предлагал ей стать содержанкой. Супруги поставили правдивость слов женщины под сомнение. "Она – воровка и лгунья", – решительно сказал Цивин. Наталия Дрожжина добавила, что во время своих откровений Савенкова не назвала ни единого имени.

Ранее супруги вновь опровергли обвинения в мошенничестве. Их подозревали в том, что они обманным путем оформили доверенности, которые позволяли им распоряжаться имуществом семьи покойного Алексея Баталова. Откровенный рассказ Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной о "войне" с Гитаной Леонтенко вы узнаете в программе "Прямой эфир".