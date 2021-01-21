Как снимали "Огонь": видеодневник Романа Курцына

Роман Курцын, исполнитель одной из второстепенных ролей в отечественном блокбастере "Огонь", поделился кадрами со съемочной площадки фильма. Актер не только показал, сколько газовых баллонов использовалось для съемок горения леса, но и продемонстрировал, как снимались некоторые эпизоды "Огня".

Роман Курцын:

"Такого еще не делал никто! И это все будет гореть!"

Специально для съемок были закуплены уже спиленные деревья, из которых были построены масштабные лесные декорации. Так как "Огонь" снимали, в том числе, в студийных павильонах, актерам, порой, приходилось весьма несладко. Они бегали сквозь настоящее пламя, жар от которого обжигал кожу, а продукты горения заставляли задыхаться. Чтобы контролировать пламя, специалистам команды пиротехников пришлось придумать уникальную конструкцию. Внутри павильона, где был "построен" лес, в каждое дерево вмонтировали специальные трубки – по ним подавался газ, который в определенный момент вспыхивал. Всего за период съемок было израсходовано 300 газовых баллонов.

На момент публикации материала кассовые сборы "Огня" превысили 750 млн рублей. Прокат фильма продолжается. Увидеть российский блокбастер можно в том числе в кинотеатрах IMAX.