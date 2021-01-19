Захарова оценила планы Литвы насчет Киркорова и Шуфутинского

На прошлой неделе стало известно, что МИД Литвы собирается включить в "черный список" артистов российской эстрады. В этом списке значатся Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данные намерения. Ее ответ приводится на сайте ведомства.

По словам государственного деятеля, литовская сторона видит в творчестве вышеназванных артистов "пропаганду мягкой силы". Захарова считает, что подобные обвинения являются абсурдными и глупыми.

Официальный представитель МИДа сожалеет, что нечистоплотные литовские политики используют культуру для искоренения доброго отношения к России.

Литовский министр Габриэлюс Ландсбергис обосновал решение страны. Вильнюс считает, что Киркоров, посещая Крым, сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины.

Михаил Шуфутинский в эфире телеканала "Россия 24" удивился намерениям Литвы. Он предположил, что в стране все настолько хорошо, что им больше нечем заняться.