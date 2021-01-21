"Огонь" и "Последний богатырь: Корень зла" продолжают покорять сердца зрителей

Настоящие герои живут рядом с нами. Это главное открытие, которое сделали все зрители блокбастера "Огонь". От драматических событий, которые разворачиваются в фильме, замирает сердце, и порой даже хочется заплакать. Но поступки персонажа Константина Хабенского и его бравой команды пожарного спецназа вдохновляют и в себе найти искру героизма. Ведь у молодого и влюбленного героя Ивана Янковского это получилось.

"Фильм замечательный. Очень нужный в наше время, про спасателей. Это то, что нам сейчас нужно, нашим детям пример", – говорят зрители после киносеанса.

"Огонь" – это удивительное сочетание масштабного блокбастера и острой человеческой драмы. Лесные пожары показаны с пугающей достоверностью. А страх перед ними обнажает самые простые и понятные человеческие эмоции. Но для режиссера Алексея Нужного этот фильм в первую очередь о людях. Поэтому история каждого из шести героев, будь это чрезмерное заботливый отец или беззаботный балагур и душа компании, обязательно находят отклик в зрительских сердцах.

"Жизненный фильм, интересный. Есть моменты, когда даже сердце замирает и слезы наворачиваются", "Фильм настолько честный и откровенный. Он о простых людях, которые каждый день совершают подвиг", – замечают люди, выходя из кинотеатра.

На другие подвиги с помощью русских народных сказок на новый лад вдохновляет сиквел фильма "Последний богатырь" и его главный герой Иван (Виктор Хориняк). Продолжение сказочных приключений, хоть и называется "Корень зла", учит всех девиц и молодцев быть добрыми и благородными. Но прежде чем преподать этот урок, режиссер Дмитрий Дьяченко и его герои хорошенько всех насмешат. Красивейшие пейзажи сказочного Белогорья, масштабные спецэффекты, непредсказуемые сюжетные повороты – все это отмечают те, кто уже посмотрел ленту.

"Великолепный фильм, просто замечательный", "Наши сказки, любовь – там все в этом фильме", "Изумительно, я наплакалась и насмеялась, все просто супер", – поделились своими эмоциями зрители. После таких отзывов "Последнему богатырю" ничего не остается, кроме как вернуться на экраны с третьей частью!

Зрелищный фильм-катастрофа "Огонь" и семейный сказочный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" в настоящее время идут в кинотеатрах.