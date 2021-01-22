"Появились немыслимые силы и энергия": Сюткин – о позднем отцовстве

В августе 2020 года Валерий Сюткин в четвертый раз стал папой: супруга 62-летнего исполнителя родила сына Лео. Позднее отцовство певец в эфире канала "Россия 1" назвал "абсолютным космосом" и пояснил, что максимум своего времени он теперь стремится проводить с семьей – чтобы видеть первые улыбки, шаги и свершения мальчика.

"Но самое главное, что откуда-то появились совершенно немыслимые силы и энергия. Потому что понимаешь, что обязан 18-20 лет еще задержаться на этой земле, чтобы увидеть его первые попытки создать семью, разделить с ним его первую любовь. А это значит, что надо много работать еще, Валерий Миладович. Это я себе", – рассказала Сюткин в программе "Судьба человека".

В студии Борис Корчевников попросил собеседника сравнить отцовство в раннем и позднем возрасте. "Это всегда праздник, во всех возрастах", – сразу ответил Сюткин. Но признался, что в юности он был поглощен музыкой, концертами и рок-н-роллом, так что семья отступала на второй план. Исполнитель понимает, что его дети от первых браков не были обласканы его вниманием и заботой, но подчеркивает: в сложные моменты он был рядом и всегда обеспечивал наследников.

Также Сюткин раскрыл детали рождения младшего сына. По его словам, Лео был для них с Виолой долгожданным ребенком, так как беременность женщины наступила не сразу.

"Как говорят в авиации, это не первый круг, что-то не давалось. <...> У нас получилось естественным путем. Есть такой прием под названием ЭКО – это и имело место быть. Спасибо моей очаровательной супруге за то, что она подарила мне такого сыночка. Он необыкновенно хорош, Боря, прямо необыкновенно!" – поделился Сюткин.

Почему Валерий уходил от первых жен? Как Виоле удалось сделать из странствующего рок-н-рольщика образцового семьянина? Почему Сюткин покинул группу "Браво"? И как рождалась знаменитая песня "Вася"? Об этом – в новом выпуске программы "Судьба человека".