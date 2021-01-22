Фильм Надежды Михалковой получил премию "Золотой орел"

22 января в Москве проходит торжественная церемония вручения премии "Золотой орел". Стало известно, что фильм One Mango, Please получил премию в категории "Лучший короткометражный фильм". Режиссером ленты является Надежда Михалкова.

One Mango, Please рассказывает о тайке Нарак, отправившейся вместе с мужем на заработки в Россию. Ее супруг не добивается успеха и становится азартным игроком. У Нарак получается найти работу няни, и чужой ребенок становится для нее единственным близким человеком в незнакомой стране.

В фильме сыграли Нонгкран Инсанг, Нусара Бунмалерт, Анна Михалкова и Александра Прыгунова.

Соперниками One Mango, Please в номинации "Лучший короткометражный фильм" были "Конец войны" Сергея Рамза и "Сцены у моря" Оксаны Дегтяревой.

Надежда Михалкова известна своими многочисленными ролями в кино (одна из последних ее актерских работ – музыкальная мелодрама "Лёд 2"). Также на счету дочки режиссера Никиты Михалкова два полнометражных художественных фильма – "Чурросы" и "Проигранное место".

Трансляцию премии "Золотой орел" смотрите на медиаплатформе "Смотрим". Начало в 22.30