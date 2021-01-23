"Золотые орлы" вручены лауреатам

В пятницу, 22 января, вечером в павильоне киноконцерна "Мосфильм" прошла церемония вручения кинопремий "Золотой орел". Ее открыла министр культуры РФ Ольга Любимова. Выступая перед собравшимися, она поблагодарила кинематографистов за командную работу в непростом 2020 году.

"Мы сохранили отечественный национальный прокат, мы сохранили праздник и возможность самого похода в кино в самый сложный год для наших зрителей. Мы знаем, с какими трудностям были связаны ваши съемки в этом году, мы знаем, как вы терпели, старались. Вы нам помогали, и это вдохновляло нас", – подчеркнула министр.

Лучшим фильмом минувшего года по версии национальной кинематографической премии "Золотой орел" стала лента "Блокадный дневник режиссера Андрея Зайцева. Также фильм получил приз за лучший сценарий, передает РИА Новости. Исполнительница главной роли Ольга Озоллапиня была отмечена как лучшая актриса кино.

Лучшим режиссером признан Андрей Кончаловский за фильм "Дорогие товарищи!" о трагических событиях в Новочеркасске в 1962 году – забастовке рабочих в Новочеркасске и ее кровавом подавлении.

Лучшим киноактером жюри признало Юрия Борисова, сыгравшего создателя легендарного оружия в фильме "Калашников" режиссера Константина Буслова. В номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" победу одержал Максим Матвеев за работу в сериале "Триггер". В номинации "Лучшая женская роль на телевидении" жюри отметило "Золотым орлом" Светлану Немоляеву за ее роль в сериале "Дипломат". Призы за роли второго плана получили Александр Домогаров за работу в фильме "Союз спасения" и Мария Аронова за участие в фильме "Лед 2".

Приз за лучший телевизионный сериал получил проект "Триггер", победителем в номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" стал "Одесский пароход", снятый по мотивам произведений писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В номинации "Лучший неигровой фильм" победу одержала лента "Пространство стиха: Борис Слуцкий" режиссера Виктора Ткачева. Звание "Лучший короткометражный фильм" получила работа One mango, please молодого режиссера Надежды Михалковой. Лучшим анимационным фильмом признали "Хозяйку медной горы" режиссера Дмитрия Геллера.

"Золотым орлом" за операторскую работу отмечен Игорь Гринякин ("Союз спасения"), лучшим художником-постановщиком стал Сергей Агин за работу над фильмом "Стрельцов". В номинации "Лучшая музыка к фильму" победу одержал композитор Юрий Потеенко за музыку для фильма "Доктор Лиза". Лучшим звукорежиссером признали Павла Дореули за работу в фильме "Союз спасения". В номинации "Лучший монтаж" "Золотых орлов" вручили Александру Кошелеву и Дмитрию Корабельникову за фильм "Стрельцов".

Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате стал фильм "1917" британского режиссера Сэма Мендеса.

Премия "Золотой орел" была учреждена "Национальной Академией кинематографических искусств и наук России" 4 марта 2002 года. Она присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.