"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоились "Золотого орла"

Фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского получил кинопремию "Золотой орел" за лучшую режиссуру. Лично принять ее режиссер не смог — вместо него это сделал сын Петр.

Черно-белая лента "Дорогие товарищи!" повествует о трагических событиях 1962 года в Новочеркасске. В центре сюжета — забастовка на главном заводе города.

Ранее кинокартина уже было удостоена специального приза жюри Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу. Главную роль в фильме исполнили супруга Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая.