Не стало Ларри Кинга

В субботу в одной из больниц в Лос-Анжелесе ушел из жизни Ларри Кинг. Американскому журналисту и телеведущему было 87 лет. Об этом сообщил его аккаунт в Twitter.

Ларри Кинг получил всемирную известность благодаря своему шоу "Larry King Live". За карьеру Кинг взял более пятидесяти тысяч интервью.

Как написала в Telegram главный редактор телеканала RT Маргариты Симоньян, "у нас ужасная, ужасная потеря".

Симоньян назвала Кинга "главной легендой мирового телевидения, самыми известными именем и лицом".