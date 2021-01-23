Ora Media подтверждает смерть Ларри Кинга в больнице

Известный американский телеведущий Ларри Кинг скончался в медицинском центре Cedar Sinai в Лос-Анджелесе (Калифорния), сообщили в компании Ora Media, сооснователем которой являлся Кинг.

Кинг был госпитализирован с коронавирусом в начале января. Сегодня стало известно о его смерти. Известному журналисту было 87 лет.

Кинг известен, в частности, работой на CNN c 1985 по 2010 год: он интервьюировал политиков, бизнесменов и других знаменитостей. За свою карьеру Кинг провел более 50 тысяч интервью.

Калифорния входит в чисто штатов, которые сильнее всего страдают от эпидемии коронавируса.