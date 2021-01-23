Ларри Кинг боролся с ковидом три недели

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что Кинг и Путин неоднократно встречались, и что российский лидер всегда ценил профессионализм журналиста.

Кинг ушел из жизни в субботу в одной из больниц Лос-Анджелеса, ему было 87 лет.

Более 50 тысяч интервью с мировыми звездами. От Далай-ламы до Леди Гаги, от Ясера Арафата до Пола Маккартни. Его имя стало синонимом американского телевидения. В 2017 году он отпраздновал 60 лет в эфире.

"Я не могу поверить, что я уже 60 лет в эфире. Я не чувствую свой возраст. Вам нужно немного удачи, чтобы продержаться так долго. Должно быть, я делаю всё правильно", – сказал Ларри Кинг.

Немного удачи – это мэтр явно скромничал. Его путь на вершину славы был по-настоящему тяжелым. Он родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Белоруссии. А после ранней смерти отца был вынужден отказаться от образования, чтобы прокормить семью. Работал почтальоном, уборщиком. Хотя мечтал стать радиоведущим.

Мечта осуществилась не сразу. Он попал на крошечную радиостанцию в Майами, где устроился редактором, а заодно мыл студии и носил кофе.

В эфир попал случайно – вместо неожиданно уволившегося комментатора. Дебют получился успешным – и Кингу предоставили эфирное время.

Там же, в Майами, он попал на телевидение. Тогда же сложился и его фирменный имидж – подтяжки и очки. Как потом рассказал сам мастер – однажды во время интервью он снял пиджак, и гость сразу же настроился на откровенный разговор. А очки придавали Кингу уверенности, хотя никаких проблем со зрением у него не было.

В 1985 году программа Ларри Кинга привлекла внимание медиа-магната Теда Тернера, и он позвал его на CNN. То, что было дальше – уже история. Ток-шоу "Ларри Кинг Лайф" выходило в эфир в течение 25 лет и попало в Книгу рекордов Гиннесса, как самое продолжительное на одном канале и с одним ведущим.

Гостями Ларри Кинга были все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра и Марлон Брандо.

"Главным была его неповторимая личность. И, конечно же, профессионализм. Он делал так, что люди хотели идти к нему на интервью. Правда, были очереди. Даже из высших представителей власти. И еще он был потрясающим импровизатором. Он обожал прямые эфиры, чувствовал себя как рыба в воде", – рассказал глава школы СМИ в университете Джорджа Вашингтона, бывший корреспондент телеканала CNN Фрэнк Сесно.

Но не телевидением единым – Ларри Кинг снялся в 150 фильмах в роли самого себя, озвучивал и мультфильмы, например, барменшу в "Шреке-2".

А еще писал книги. Которые, конечно же, сразу становились бестселлерами. Это не говоря про богатую личную жизнь. Ларри Кинг был женат 8 раз!

С 2013 года шоу Кинга выходило на телеканале RT America.

"А у нас ужасная, ужасная потеря. Ларри Кинг. Главная легенда мирового телевидения, его самое известное имя, самое известное лицо. Тонкий, с блестящим юмором, замечательный. Нет слов", – написала в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.

Ларри Кинг был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус 2 января. Умер через 21 день – на 88-м году жизни.