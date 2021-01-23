"Зоя" – военная драма для молодых

Скоро в кинопрокат выходит военно-историческая драма "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской, о той, кто шагнул в историю и о ком надо помнить и сегодня.

Премьера военной драмы "Зоя" проходила в кинотеатре Музея Победы на Поклонной горе. Увидеть ленту пригласили ветеранов и молодых активистов патриотических организаций. Образ Зои Космодемьянской – первой женщины, удостоенной во время войны звания Героя Советского Союза, объединяет все поколения страны.

"Мне кажется, ее биография и судьба нужны всегда, потому что она – герой. Это классический герой. Человек простой, из народа. И мне кажется, сейчас, не дай Бог, будут такие событие, будут такие же отчаянные ребята, такие же герои, которые пойдут и положат свою жизнь на родину", – отметил Максим Бриус, режиссер фильма "Зоя".

"Мы все больше сталкиваемся с попытками фальсификации истории. Все больше навязывают, особенно молодой аудитории, псевдосюжеты несуществующих историй, и мы считаем очень важными экранизации реальных историй героизма соотечественников", – сказал Сергей Петров заместитель генерального директора Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

Деревня Петрищево – место не просто подвига разведчицы Космодемьянской – ее духовного восхождения. По шатким снарядным ящикам подножия виселицы – в бессмертие. Таким ее подвиг воспринимается в сознании народа. Внучка замученного священника сама обрела пусть не каноническую церковную, но безусловную святость, оттого вот эту скамью в народе называют Голгофой.

Военная драма "Зоя" адресована в первую очередь поколению молодых. Фильм о том, как и во имя чего умирала хрупкая девушка, назвавшаяся фашистам Таней.

"Это история о большом подвиге, большом человеческом выборе, большом духе и Зое Космодемьянской, подвиге всего советского народа", – подчеркнула Анастасия Мишина актриса, исполнительница роли Зои Космодемьянской.

Вечером 27 ноября 1941 года разведывательно-диверсионная группа, в составе которая была 18-летняя Зоя Космодемьянская, вышла из леса и через поле подошла к окраине деревни Петрищево. Дома, где жили немцы, находились на этот самом месте. Петрищево – одна из 10 деревень, где размещались немецкие части, которые должна была сжечь группа Космодемьянской.

Вот приказ Сталина о применении к врагу тактики выжженной земли. Для выполнения задачи формируются команды добровольцев. В одну из них входит Зоя Космодемьянская. Важная деталь. Сталин приказывает отступающей армии "уводить с собой советское население" из таких деревень. Ревизионисты, на все лады, осуждающие теперь якобы бесчеловечность приказа, об этом умалчивают, как и о том, что разведчики знали почти наверняка: они уходят на смерть.

Кадры из советской киноклассики 1944 года. К тому времени военкор Петр Лидов уже опубликовал в "Правде" знаменитый очерк о подвиге Космодемьянской. А весь мир увидел эти жуткие фотографии, найденные в полевой сумке убитого немецкого офицера. Внутренняя сила хрупкой, но несломленной разведчицы, советской Жанны д’Арк поражает и через 80 лет. На финальных титрах аплодисменты не смолкают несколько минут

"В год 80-летия этого подвига мы должны показать всей стране, ближнему и дальнему зарубежью, чтобы не было желающих переписать нашу историю", – считает Владимир Шаманов, Герой России, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне.