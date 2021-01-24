Уолтер Бернстайн скончался от пневмонии

Не стало американского сценариста и продюсера Уолтера Бернстайна – номинант на премии "Оскар" и "Эмми" умер в возрасте 101 года. Причиной смерти была пневмония, сообщила его вдова Глория Лумис. Он умер в своем доме в Манхэттене.

В 1950 году в эпоху маккартизма Бернстайна включили в черный список Голливуда, напоминает CNN. Некоторое время он подписывал свои работы именами готовых ему помочь друзей и коллег, а в 1976 году вышел снятый по его основанному на личном опыте сценарию фильм режиссера Мартина Ритта "Подставное лицо" (The Front). Лента, главную роль в которой сыграл Вуди Аллен, удостоилась номинации на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Позже на премию "Эмми" номинировался сценарий Бернстайна к телефильму "Дети мисс Эверс" (Miss Evers' Boys, 1997). Среди других знаковых работ Бернстайна – фильмы "Великолепная семерка", "Поезд" и "Маленькая мисс Маркер".