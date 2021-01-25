"Душа" Pixar показала отличный старт в российском кинопрокате

Мультфильм "Душа" оказался единственной масштабной голливудской новинкой, вышедшей в прокат в прошедшие выходные. Как и в случае с декабрьским релизом "Семейки Крудс 2", "Душа" от Pixar и Disney привлекла в кинотеатры аудиторию, предпочитающую именно мультфильмы. В итоге первые выходные принесли "Душе" 245,9 млн рублей. Это больше, чем в прошлые годы за аналогичный период освоили "Тайна Коко" (171 млн рублей), "В поисках Дори" (195 млн рублей) и "Вперед" (242,3 млн рублей). Ситуация с "Душой" осложнилась тем, что в США и Канаде мультфильм вышел 25 декабря – не только в кинотеатрах, но и на стриминговом сервисе Disney+. Соответственно, в Сети к этому времени уже "всплыли" пиратские копии фильма.

Трейлер мультфильма "Душа"

Новогодний чемпион – отечественная сказка "Последний богатырь: Корень зла" – финишировал на второй строчке рейтинг. Прошедшие выходные принесли фильму производства Disney, YB&W, а также телеканала "Россия 1" еще 70,3 млн рублей. Таким образом за период с 1 по 24 января сиквел "Последнего богатыря" заработал 1,912 млрд рублей. На данный момент эта кинокартина занимает первое место в рейтинге самых кассовых фильмов 2021 года. Также "Последний богатырь 2" стал самым кассовым фильмом в российском прокате в посткарантинном периоде. По мнению аналитиков, у фильма есть все возможности добраться до отметки 2 млрд рублей.

Трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Российский блокбастер "Огонь" закончил выходные на третьей строчке бокс-офиса. По итогам пятого уикенда фильм режиссера Алексея Нужного получил еще 55,6 млн рублей. Суммарно почти за месяц проката "Огонь" заработал уже 807,5 млн рублей. Его производственный бюджет составил 550 млн рублей, 330 млн из которых были выделены Фондом кино на безвозвратной основе. Соответственно, уже на этом этапе "Огонь" начал приносить своим создателям прибыль.

Трейлер фильма "Огонь"

Блокбастер "Чудо-женщина: 1984" продолжает разочаровывать российского дистрибьютора – за прошедший уикенд фильм смог собрать лишь 43,1 млн рублей. После 11 дней проката и 7 дней предварительных показов, в активе второй части киносерии только 249,2 млн рублей. Для сравнения, оригинал в 2017-м в сумме заработал 477,7 млн рублей. На второй части сказывается поздний релиз по сравнению с США, где фильм не только вышел в прокат 25 декабря, но и был опубликован на стриминговом сервисе HBO Max. В итоге Сеть заполонили пиратские копии высокого качества: большинство зрителей уже успели ознакомиться с кинокомиксом, а также оставить о нем отзывы (многие из которых – отрицательные).

Трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984"

Пятерку лидеров российского бокс-офиса замыкает отечественная комедия "День города" с Катериной Шпицей и Максимом Лагашкиным в главных ролях. В дебютные выходные фильм освоил 39,9 млн рублей. Схожие результаты за аналогичный период в декабре 2020 года показала комедия "Реальные пацаны против зомби", заработавшая за дебютные выходные 48,3 млн рублей. Финальный прокатный результат этого фильма составил чуть больше 111 млн рублей. По мнению аналитиков, схожие показатели ожидают и "День города".

Трейлер фильма "День города"