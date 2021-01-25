Подруга убитой в Подмосковье девушки сообщила о новом подозреваемом

Летом 2015 года стало известно об изнасиловании и жестоком убийстве 23-летней Александры Бондаренко. Жительница Сергиева Посада ушла праздновать день рождения знакомых, но домой не вернулась. Отец девушки, который ведет собственное расследование, считает, что обвиняемым по делу незаслуженно проходит только один человек – Кирилл Кротов. Дмитрий Максимов верит, что к убийству также причастны Артем Добрыдин, с которым девушка поссорилась на вечеринке, и Владимир Букин, следы ДНК которого были обнаружены на теле убитой. В студии "Прямого эфира" подруга Александры поделилась неожиданной подробностью.

Валерия Малютина рассказала, что за несколько месяцев до убийства за девушкой начал следить незнакомец. "Мы вышли с ней прогуляться вечером, пока не приехал мой муж. Мы заметили, что за нами шел молодой человек. Мы зашли к моей свекрови, сели у нее и посмотрели в окно. Он стоял там", – сообщила подруга Александры. Ее супруг не смог догнать незнакомого преследователя. После этого инцидента Валерия и ее муж провожали девушку до дома по вечерам, потому что переживали за нее.

Напомним, Артем Добрыдин, сын сотрудника правоохранительных органов, в настоящее время осужден за хранение и распространение запрещенных веществ. Владимир Букин, муж племянницы депутата горсовета, сообщил в ходе интервью с корреспондентом "Прямого эфира", что он действительно познакомился с Александрой на вечеринке и занимался с ней сексом, но исключительно по обоюдному согласию.

После этого он уехал домой и не знает, как дальше развивались события. "Когда я уходил, она вроде оставалась одна", – заявил Букин. Все несостыковки в его версии событий, на которые указывает отец Бондаренко, мужчина отрицает. Предположения знакомых и родственников девушки о том, что могло произойти в тот самый день и кто мог быть убийцей Александры, вы узнаете в новом выпуске программы "Прямой эфир".