Новые лица и новые испытания: 8-й сезон сериала "Склифосовский" стартует 1 февраля

1 февраля на канале "Россия 1" состоится премьера восьмого сезона сериала "Склифосовский". Медицинская драма о непростых буднях врачей главного института скорой помощи выходит с 2012 года, и все это время интерес зрителей к ней не угасает. Новый сезон принесет героям и новые испытания. Врачам предстоит спасать людей не только в стенах больницы, но еще и за городом, куда они отправятся, чтобы восстановить силы.

Предыдущий сезон закончился тем, что хирург Олег Брагин (Максим Аверин) узнал о том, что серьезно болен. Однако даже страшный диагноз не заставит его поддаться панике и впустую тратить время, упиваясь своим горем. Вместо этого он с еще большим рвением окунается в работу. Максим Аверин рассказал, что сам просил авторов сериала показать на примере своего героя, как себя ведет человек столкнувшийся тяжелым недугом.

"С больным человеком людям страшно общаться, так заболевший остается один на один со своей бедой. Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием", – сообщил актер. В этом сезоне Брагину самому предстоит стать пациентом, а лечить его будет молодой врач – амбициозная Ева Мерц в исполнении Линды Лапиньш.

Марина Нарочинская, супруга Брагина, будет всеми силами бороться за любимого мужа. "Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться. Но, благодаря этому, сцены получались более тонкими, пронзительными", – сказала актриса Мария Куликова.

В новом сезоне к команде врачей присоединятся два стажера: Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн). Главное для них – это инструкции и дисциплина. Их коллеги ради спасения жизней могут и пренебречь правилами, так что неудивительно, что отношения у стажеров и врачей сложатся не сразу. К тому же истинная причина появления новичков все еще остается загадкой: только ли стремление получить новый опыт привело их в "Склиф"? Также зрителей ждет еще один приятный сюрприз: в отделение вернется опытный доктор Бреславец в исполнении Эммануила Виторгана.

1 февраля в 21:20 не пропустите начало нового сезона сериала "Склифосовский" на канале "Россия 1"!