На смену рекордсменам: "Конек-Горбунок", "Пальма" и "Пара из будущего" – скоро в кино!

Блокбастер "Огонь" стал открытием для каждого зрителя. Ежегодные сводки новостей о том, как доблестные пожарные тушат леса, обрели человеческое лицо. Это шесть персонажей в исполнении лучших российских актеров, шесть личных драм и один подвиг, который герой Константина Хабенского и его команды называют просто своей работой. От "Огня" захватывает дух, так реалистично показаны пожары и так пронзительно актеры проживают сложные роли. "Великолепный образец российского кино", – так оценили ленту зрители и сами кинематографисты.

Высокую планку на новый киногод задала и сказка "Последний богатырь: Корень зла" с ее захватывающими приключениями по сказочному Белогорью, остроумными шутками для детей и взрослых и такими понятными призывами: быть смелее и добрее. Идеальный сплав всего, что так любит публика! "Еще же будет третья часть. Мы еще раскроемся и развернемся", – призналась актриса Елена Валюшкина.

А пока "Последний богатырь" заряжает меч для финальной битвы, 18 февраля на киноарену выходит "Конек-Горбунок". Знаменитую сказку Петра Ершова кинематографисты перенесли на экран во всем ее невероятном визуальном великолепии. И с помощью искрометного дуэта Антона Шагина и Павла Деревянко разыграли вечную историю о любви и дружбе, которые дороже всех сокровищ. "Мне нравится чувство юмора Конька. Он постоянно поддевает и подкалывает Ивана. Хороший получился персонаж", – отметил актер Павел Деревянко.

Убедиться в том, что подлинная дружба возможна не только между людьми и не только в сказках, можно будет 18 марта. Сюжет семейной драмы "Пальма" – реальная и потому еще более трогательная история. Два года собака ждала своего хозяина на взлетной полосе, но щедро дарила свое внимание неравнодушному и одинокому мальчишке. Режиссер Александр Домогаров-младший настоятельно советует вместе с билетом в кино взять и носовые платки.

На 4 марта свой романтический, комический и фантастический подарок зрителям приготовил Алексей Нужный. Режиссер фильма-катастрофы "Огонь" на этот раз исследует семейные отношения в фильме "Пара из будущего". Герои Марии Ароновой и Сергея Бурунова возвращаются в прошлое – в тот день, когда решили пожениться. Зачем? Чтобы заново влюбиться друг в друга и напомнить зрителям, что настоящая любовь, как и хорошее кино, никогда не заканчивается.

Вероника Скурихина, "Утро России"