Линдт рассказала, какую черту характера ее сын унаследовал от Золотухина

Гостьей нового выпуска программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" стала актриса театра и кино Ирина Линдт. В беседе с Борисом Корчевниковым она поведала о своих отношениях с народным артистом РСФСР Валерием Золотухиным. Кроме того, в студии появился и общий сын звезд – 16-летний Иван. Его внешнее сходство со знаменитым папой невозможно отрицать. Артистка сообщила, что одну из особенностей отцовского характера юноша также унаследовал.

"Он так же не любит, когда на него кричат. Скажем так, у него реакция очень похожая. У Вани есть такая черта – это абсолютно папина черта – ему надо обязательно, чтобы дело закончилось миром, чтобы не было никакого конфликта", – сообщила звезда сериалов "Повороты судьбы" и "Институт благородных девиц". Поэтому, как только в семье возникала какая-то конфликтная ситуация, Иван не мог успокоиться, пока не помирится с мамой и она его не обнимет.

По словам Ирины, она приводила сына попрощаться с Валерием Сергеевичем, когда он был еще в сознании. Золотухин не знал своего диагноза (у актера была диагностирована опухоль мозга – глиобластома), Линдт не решилась сказать ему.

За прошедшие семь лет после смерти любимого человека, актриса никого больше не впустила в свою жизнь. "Ваня пока что главный и единственный мужчина в моей жизни", – сообщила Ирина.

О том, как Линдт познакомилась с Валерием Золотухиным и о том, какой была непростая история их любви, вы узнаете в программе "Судьба человека".