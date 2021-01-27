Волочкова призналась, что у нее "перегорел огонь"

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила о расставании с возлюбленным, имя которого никогда не называла. Артистка скрывала своего избранника от публики, но часто публиковала в своем Instagram посты, посвященные их отношениям.

Волочкова в соцсети поделилась черно-белым снимком, сопроводив его небольшим пояснением. Балерина призналась, что решила завершить отношения. Что стало причиной для расставания, она не пояснила. При этом артистка отметила: "огонь перегорел", а искренность является очень редким качеством в наши дни.

Анастасия не жалеет о том, что в ней нет меркантильности и лукавства. Волочкова считает, что поступила честно и открыто. Балерина благодарна полученному опыту, но решила начать новый этап своей жизни.

Волочковой в настоящее время 45 лет. Она встречалась с предпринимателем Сулейманом Керимовым. В 2007 году артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Вдовина. У Анастасии также есть дочь Ариадна.