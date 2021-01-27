Народная артистка Екатерина Жемчужная госпитализирована

Народная артистка России Екатерина Жемчужная находится в больнице. 76-летняя актриса, сыгравшая цыганку Карму в "Карнавале", заболела коронавирусом.

Жемчужная рассказала, что находится в медицинском учреждении уже несколько дней. Она отметила, что больница хорошая, там ей ставят капельницы. Пока Екатерина Андреевна не знает, сколько времени ей придется быть под надзором врачей.

Жемчужная также известна как артистка московского театра "Ромэн". Она сыграла в множестве фильмов, в числе которых "Табор уходит в небо", "Где находится нофелет?", "Кармелита" и прочие.