Максим Аверин – о сериале "Склифосовский-8", пандемии и героизме врачей

1 февраля на канале "Россия 1" – долгожданная премьера восьмого сезона сериала "Склифосовский". В новых сериях сотрудников НИИ скорой помощи ждет немало перемен: хирург Павлова (Елена Яковлева) покидает место заведующей из-за скандала, отношения Ольги (Евгения Дмитриева) и Куликова (Константин Юшкевич) становятся теплее, вторая беременность Нины (Анна Якунина) оказывается для нее настоящим испытанием. На экране появятся новые герои и персонажи, возвращения которых ждали: в новом сезоне к команде медиков присоединятся стажеры Василиса (Галина Безрук) и Николай (Филипп Горенштейн), а доктор Бреславец в исполнении Эммануила Виторгана снова окажется в "Склифе".

Но главный поворот произойдет в жизни ключевого персонажа – доктора Брагина, ведь в конце "Склифосовского-7" медик узнал о смертельном диагнозе. В борьбе с тяжелым недугом на стороне Олега выступят его супруга Марина Нарочинская (Мария Куликова) и лечащий врач – молодая, смелая и амбициозная Ева Мерц (Линда Лапиньш).

Как проходили съемки, в чем главный смысл нового сезона и продолжает ли Максим Аверин нуждаться в консультациях врачей после восьми сезонов в роли доктора – об этом сам артист рассказал в интервью накануне премьеры "Склифосовского-8".

- В связи с пандемией вопросы медицины, профессионализма врачей и доверия к ним стали особенно актуальными. Для вас Брагин – это тот врач, которому можно доверить жизнь?

- Это вопрос не ко мне, а к зрителям. Судя по отзывам, которые пишут профессионалы, они верят – это, наверное, самая главная оценка. А вообще, пользуясь случаем, хотел бы сказать: ситуация с пандемией на многое открыла глаза. Огромная благодарность людям, которые трудятся в зоне риска, тем, кто работает на скорой помощи, санитарам, нянечкам. Спасибо за то, что вы доказали, что на ваших плечах и в ваших руках этот мир. Спасибо вам огромное.

- В концовке прошлого сезона и в "Склифосовском-8" вы настояли на теме болезни Брагина. Зачем?

- Я всегда говорю, что кино – это руководство к действию. Вопросы, которые мы задаем в этом фильме, очень актуальны. Мы всегда боимся болезни, нам хочется поскорее от нее уйти. Мы подняли этот вопрос, чтобы те, кто столкнулся с бедой, те, кто обречен, и те, кто одинок, не боялись. Человек, который столкнулся с бедой, он не должен оставаться один, рядом должны быть близкие люди, квалифицированные врачи, которые будут помогать бороться с болезнью.

Знаете, я никогда не был знаком лично с доктором Лизой, но я прочитал ее книгу, которая была издана уже после ее трагической гибели. И я был поражен, насколько этот человек смело шел к тем, кто обречен. И насколько, конечно, удивительны такие люди. Как жалко, что они из нашей жизни уходят.

- Брагин в новом сезон поступает в МЧС. Смена работы – это ответ на состояние болеющего человека?

- Скорее – вызов. Брагин из тех людей, которые не плывут по течению, он, скажем так, пытается противостоять этому. Помимо того, что он идет в МЧС – медицину катастроф, правильнее сказать, – он еще и начинает заниматься самолечением, что для него было ошибкой. Это к вопросу о том, что мы одиноки в болезни... Все-таки должны быть рядом люди. Я верю в человечество. Несмотря на то, что часто разочаровываюсь, все-таки еще верю в то, что людей хороших больше.

- Брагин всегда был "скоростным" врачом, который спасал в самых экстремальных ситуациях. Как меняются его психология и поведение, когда он переходит в медицину катастроф?

- На самом деле, он так испытывает судьбу, хоть и всегда возвращается туда, где его место. Брагина приглашали и в нейрохирургию, и в плановую... Но он из тех людей – это было заявлено сразу в первом сезоне – кто говорит: "Нет, я вот тут, на передовой". Меня часто жизнь сталкивает с профессионалами-врачами – это определенный образ жизни, склад характера, сердцебиение даже определенное, поэтому я только могу восхищаться этими людьми.

- Вы в роли доктора уже восемь сезонов. Вас по-прежнему консультируют врачи на площадке?

- Это одно из важных достижений нашего проекта – то, что с самого первого и до сегодняшнего дня на нашей площадке работают консультантами действующие хирурги и врачи.

Нет ни одного кадра, когда просто я прихожу и как-то вырезаю аппендицит. Мы все время на связи с консультантами. Пока я не буду знать четко, что я делаю руками, как берется инструмент, мы не включаем камеру. То есть у нас, к ужасу продюсера, уходит огромное количество времени на репетиции.

- Какой отклик получаете от зрителя? Вас узнают как доктора Брагина?

- Мне многие говорят: "Спасибо, спасаете". В какой-то степени это дорогого стоит. Но есть и люди, которые не стесняются своих высказываний. История была в аэропорту. Я прохожу контроль, и человек говорит мне: "Это ты ж снимаешься, да, доктор? Ну, слушай – много ржешь!" (Смеется.) Разное бывает.

- В прошлом году вы в соцсетях презентовали "Песенку доктора". Как она появилась?

- "Песенку доктора" несколько лет назад написала композитор Лора Квинт. Мы ее записали, хотели отдать в "Склиф" на титры, но как-то не случилось. И вдруг вся эта история (с пандемией – прим. ред.) началась. Ко мне обратились, чтобы я сделал от своего лица обращение к людям. И я начал понимать, что в какой-то степени могу помогать. Я, конечно, не могу прийти в красную зону, я не профессионал, но на своем боевом посту актерском могу быть полезным. Тогда я сказал: "Лора, пришло время этой песни!" Мы ее посвятили врачам, и она очень популярна у них. Я этому безумно рад! "Песенка доктора" – наша благодарность за труд, благодарность людям, которые не испугались, а пошли вперед... Для них есть кодекс чести профессии – поэтому я восхищаюсь.