Киркоров пригрозил Литве проблемами и дорогой расплатой

Народный артист России, Украины и Молдавии Филипп Киркоров уверен, что Литва "очень дорого" заплатит за запрет въезжать ему на территорию страны в течение пяти лет. Певец собирается судиться с властями государства.

Интересы Киркорова представляет адвокат Александр Добровинский. Они намерены судиться в европейских инстанциях.

Филипп Киркоров считает, что у Литвы скоро начнутся такие проблемы, о масштабах которых они сами еще не знают. Артист обратил внимание на серьезную настроенность его адвоката. Сам певец уверен, что Литве как члену Евросоюза запрет на въезд будет стоить "очень дорого", поскольку страна нарушила его человеческие права, сообщает РИА Новости.

С 19 января Вильнюс запретил Филиппу Киркорову проезжать на территорию государства. Такое решение власти страны приняли из-за того, что артист сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины.