Жена Ларри Кинга назвала настоящую причину его смерти

Жена телеведущего Ларри Кинга, скончавшегося в возрасте 87 лет, назвала истинную причину его смерти. По словам вдовы, журналист умер не от коронавируса, а от сепсиса.

В беседе с Entertainment Tonight Шон Кинг рассказала, что у ее супруга была инфекция. Она отметила, что Ларри уже был готов к своему уходу из жизни, но умирать не хотел.

Шон Кинг обратила внимание на то, что у телеведущего действительно был коронавирус, но он смог побороть болезнь. При этом сепсис оказался настоящей причиной смерти журналиста.

Ларри Кинг — мастер интервью. Он провел более 50 тысяч бесед с мировыми звездами. В 2017 году он отметил 60 лет в эфире телевидения.

2 января Кинга госпитализировали с положительным тестом на коронавирус, а 23 января он скончался.