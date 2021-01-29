РОССИЯТАНЦУЕТДОМА: Валерия и Даниил Гусаровы стали лучшими исполнителями Самбы

Танцевальный марафон #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА уверенно шагает по всей стране. Уже две недели вся страна танцует вместе с признанными мастерами. В этот раз лучшими стали Валерия и Даниил Гусаровы из Санкт-Петербурга, исполнив зажигательную Самбу.

От души поздравляем Валерию и Даниила!



С подарочным сертификатом на 10 групповых занятий на обучение танцам с профессиональными преподавателями танцевальных клубов GallaDance они смогут совершенствовать мастерство и дальше радовать своих поклонников.



Танцуйте вместе с нами, ставьте хештеги #россиятанцуетдома и, возможно, на следующей неделе именно вас увидит вся страна.