Sophie не стало "в результате внезапного инцидента"

Шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (наст. имя – Софи Ксеон) умерла в возрасте 34 лет. Об этом сообщила газета "Гардиан" со ссылкой на менеджмент исполнительницы.

Отмечается, что Sophie ушла из жизни в своем доме в Афинах "в результате внезапного инцидента". СМИ просят поберечь чувства поклонников ее творчества и ее близких и "деликатно отнестись к частным обстоятельствам произошедшего".

34-летняя трансгендерная певица работала в жанре авант-поп и стала широко известна после выхода сингла Bipp в 2013. В релизе Sophie называют "пионером нового звука" и "символом раскрепощенности".