Лидерами второго конкурсного дня "Танцев со звездами" стали Шпица-Щепкин и Лазарев-Осипова

Первый соревновательный день проекта "Танцы со звездами" был посвящен кинематографу. На этот же раз конкурсантам предстояло отправиться в танцевальное путешествие во времени и пространстве. А в лидерах дня оказались сразу две пары: Катерина Шпица-Михаил Щепкин и Сергей Лазарев-Екатерина Осипова.

По итогам недельного голосования, меньше всего голосов от зрителей получила пара Александр ST Степанов и Евгения Толстая. По правилам конкурса, они должны были покинуть проект. Однако жюри решило дать шанс этой замечательной паре. Дарья Златопольская предложила оставить Александра и Евгению в этом туре, а в следующий раз по результатам зрительского голосования уйдут сразу две пары.

Александр ST Степанов и Евгения Толстая. Сальса – 34 балла

Прошлое выступление этой пары и их пленительная кинодрама в стиле фокстрот у всех членов жюри вызвали массу бурных эмоций. На этот раз Александр и Евгения блестяще исполнили сальсу. "Меня окончательно подкупила реакция Саши на то, что он оказался первым, кто уходит. Не всегда люди настолько достойно себя ведут", – подчеркнула Дарья Златопольская после достойного выступления пары.

DAVA и Дарья Палей. Индийский танец – 30 баллов

В прошлый раз эта пара оказалась в стрессовой ситуации, когда DAVA серьезно повредил плечо, но все равно вышел на паркет. Сегодня артист доказал, что неслучайно находится на этом шоу, показав настоящий Болливуд. Николай Цискаридзе заметил, что с детства обожает индийское кино: "Хотя к бальным танцам это мало имеет отношение, но было зажигательно и классно".

Катерина Шпица и Михаил Щепкин. Вальс – 35 баллов

В предыдущем номере пара показала свою работу в стиле современного танца контемпорари. А в этом туре Катерина и Михаил пригласили зрителей в Китай на красивую чайную церемонию. Катерина Шпица в очередной раз удивила Николая Цискаридзе своей способностью и танцевальным талантом. А Гарик Рудник считает Катю сильным конкурентом остальным участникам шоу.

Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова. Румба – 33 балла

В прошлое воскресенье пасодобль в стиле вестерна в исполнении пары оказался очень мужественным и стремительным. На этот же раз Дмитрий и Мария исполнили пронзительную румбу. "От вас веяло добром на всю студию. Я не заметил ни одной помарки, все гладко и чисто сработано", – сказал Гарик Рудник. Егор Дружинин обратил внимание на потрясающий прогресс в танцах у Дмитрия: "Это хорошая заявка на финал!".

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Ча-ча-ча – 35 баллов

В первом соревновательном дне этой паре удалось выбиться в лидеры, набрав больше всего баллов от жюри. Сегодня Сергей и Екатерина перенесли зрителей в мир парижского гламура, исполнив романтичную ча-ча-ча. "Это круто! Сереге подвластны любые стили", – отметил Гарик Рудник.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. Грузинский танец – 31 балл

На прошлой неделе пара представила свою версию фильма "Телохранитель" под необычную румбу. В этот раз Екатерина и Евгений пригласили зрителей в Грузию, исполнив красивый эмоциональный танец. Егор Дружинин передал общее ощущение от номера: "Много интересных экспериментов. Это очень красиво, но несколько не сбалансировано. Однако моя оценка вам понравится".

Янина Студилина и Денис Тагинцев. Джаз – 34 балла

В прошлой программе эта пара представила свою версию остросюжетного фильма о Джеймсе Бонде. Сегодня они предложили на суд зрителей и жюри не менее пикантный и страстный сюжет. Николай Цискаридзе обратился к Янине: "У вас лучший партнер, который только может быть. У вас есть результат. Благодаря Денису вы достигли прекрасного уровня. Мне безумно понравился ваш номер".

Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. Фокстрот – 31 балл

Никого не оставило равнодушным прошлое выступление пары под проникновенный романс Николая Носкова. На этот раз для своего танцевального путешествия Игорь и Дарья выбрали фокстрот и крылья ангела. Жюри отметили обаятельную историю их номера и значительный прогресс.

Евгений Морозов и Инна Свечникова. Танго – 31 балл

В прошлом туре пара представила рок-н-рольную истории на песню "Baby one more time". А сегодня Евгений и Инна пригласили в Буэнос-Айрес, исполнив страстное аргентинское танго. "Важно, что вы были вместе в танце, вам это удалось", – похвалил ребят Егор Дружинин.

Антон Шагин и Ульяна Максимкина. Линди-хоп – 32 балла

После предыдущего тура эта пара была буквально в шаге от вылета. И только благодаря зрителям они остались в проекте. Жюри отметило некоторые ошибки в их прошлом номере. На этот раз Антон и Ульяна решили путешествовать, не вставая с дивана. Однако им удалось зажечь зал.

Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Самба – 30 баллов

Прошлый танец пары перенес зрителей в атмосферу знаменитого блокбастера "Rocky", а танцпол временно превратился в боксерский ринг. Сегодня же Дмитрий и Ольга пригласили в жаркую Бразилию и на знаменитый карнавал. "Когда вы танцуете, вы должны думать, что вы – самый лучший танцовщик в мире, у вас самая лучшая хореография, самая замечательная партнерша, а это самый блистательный проект", – посоветовал Егор Дружинин Дмитрию.

Предварительные итоги второго конкурсного дня:

Помните! В этом шоу все решают телезрители, у которых есть возможность проголосовать за любимых участников и помочь им подняться выше в турнирной таблице. Окончательный результат этого тура станет известен через неделю, когда определится сумма голосов жюри и зрителей. Пары, оказавшиеся в конце турнирной таблицы, покинут проект.

Голосуйте за своих фаворитов! Разучивайте вместе с ними танцы. Принимайте участие во флешмобе #РоссияТанцуетДома! И смотрите новый выпуск "Танцев со звездами" на телеканале "Россия 1" в следующее воскресенье, в 17.30.