01 февраля 2021 18:14

"Ихтиандр" Владимир Коренев отказался от нерожденного ребенка

Кадр из программы "Прямой эфир"
Кадр из программы "Прямой эфир"
Кадр из программы "Прямой эфир"
Кадр из программы "Прямой эфир"
Кадр из программы "Прямой эфир"
Кадр из программы "Прямой эфир"

Алексея Юрьевича Куранова, несмотря на другую фамилию и отчество, близкие люди знают как внебрачного сына "Человека-амфибии". Мальчик, как две капли воды похожий на Владимира Коренева, появился на свет в ноябре 1961 года. Ровно через месяц на экраны вышла знаменитая картина, после которой лицо актера стало знакомо миллионам и заставило трепетать женские сердца. Девушки, среди которых была и его будущая невестка, мечтали о таком преданном возлюбленном, однако сам артист в жизни оказался далек от своего идеального экранного героя. О судьбе Алексея Куранова говорили сегодня в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".

Эта история началась в ГИТИСе. Елена Куранова училась там на театроведческом факультете, будущая звезда экрана – на актерском. Об их романе было известно всем знакомым, в студии программы это подтвердила и учившаяся в институте чуть позже телеведущая Ангелина Вовк. Но, видимо, этот роман был у Коренева не единственный: законная супруга актера Алефтина Константинова в своих интервью не скрывала: она ультиматумом – пригрозив разрывом – вынудила Владимира жениться на себе.

Куранова обратилась тогда не то в партийный, не то в комсомольский актив, объяснив, что Коренев бросил ее беременную. Их вызвали на собрание вдвоем, и Владимир на упреки в безнравственности ответил: "Она такая красивая. Может быть, это ребенок не от меня". Чем нанес Елене оскорбление, которое она не смогла забыть. Сына Курановой и Коренева принял как родного второй муж Елены, солист знаменитого ансамбля "Поющие сердца" Игорь Офицеров, с которым она прожила душа в душу 46 лет – до самой своей смерти.

В студии программы друзья Куранова рассказали, что он был очень похож на отца, причем не только лицом, но и фигурой, пластикой, общительностью. Алексей не скрывал своего происхождения, но никогда им не кичился. Это подтвердила и возлюбленная Алексея Вера Ермакова, которую он просто не успел сделать своей женой. В студии программы она сообщила: тот рассказывал ей, как папа несколько раз приезжал к нему на дачу, когда ему было два – три годика, хотя мама была против их с отцом встреч. Сама Елена Куранова в разговорах с Верой часто упоминала, что Леша – сын Владимира Коренева, и обида на актера всегда явственно сквозила в ее словах.

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