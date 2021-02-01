"Ихтиандр" Владимир Коренев отказался от нерожденного ребенка

Алексея Юрьевича Куранова, несмотря на другую фамилию и отчество, близкие люди знают как внебрачного сына "Человека-амфибии". Мальчик, как две капли воды похожий на Владимира Коренева, появился на свет в ноябре 1961 года. Ровно через месяц на экраны вышла знаменитая картина, после которой лицо актера стало знакомо миллионам и заставило трепетать женские сердца. Девушки, среди которых была и его будущая невестка, мечтали о таком преданном возлюбленном, однако сам артист в жизни оказался далек от своего идеального экранного героя. О судьбе Алексея Куранова говорили сегодня в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1".

Эта история началась в ГИТИСе. Елена Куранова училась там на театроведческом факультете, будущая звезда экрана – на актерском. Об их романе было известно всем знакомым, в студии программы это подтвердила и учившаяся в институте чуть позже телеведущая Ангелина Вовк. Но, видимо, этот роман был у Коренева не единственный: законная супруга актера Алефтина Константинова в своих интервью не скрывала: она ультиматумом – пригрозив разрывом – вынудила Владимира жениться на себе.

Куранова обратилась тогда не то в партийный, не то в комсомольский актив, объяснив, что Коренев бросил ее беременную. Их вызвали на собрание вдвоем, и Владимир на упреки в безнравственности ответил: "Она такая красивая. Может быть, это ребенок не от меня". Чем нанес Елене оскорбление, которое она не смогла забыть. Сына Курановой и Коренева принял как родного второй муж Елены, солист знаменитого ансамбля "Поющие сердца" Игорь Офицеров, с которым она прожила душа в душу 46 лет – до самой своей смерти.

В студии программы друзья Куранова рассказали, что он был очень похож на отца, причем не только лицом, но и фигурой, пластикой, общительностью. Алексей не скрывал своего происхождения, но никогда им не кичился. Это подтвердила и возлюбленная Алексея Вера Ермакова, которую он просто не успел сделать своей женой. В студии программы она сообщила: тот рассказывал ей, как папа несколько раз приезжал к нему на дачу, когда ему было два – три годика, хотя мама была против их с отцом встреч. Сама Елена Куранова в разговорах с Верой часто упоминала, что Леша – сын Владимира Коренева, и обида на актера всегда явственно сквозила в ее словах.