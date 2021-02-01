Эксклюзив от Андрея Малахова и Гогена Солнцева – только на "Смотрим"

Медиаплатформа "Смотрим" представила эксклюзив от Андрея Малахова – продолжение "реалити-шоу" про эксцентричного Гогена Солнцева, его супругу Екатерину Терешкович и их общую подругу Лидию Алифиренко, скандально известных по ряду выпусков программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1".

В двухсерийном фильме о приключениях экстравагантной семьи разворачивается настоящая драма: на время самоизоляции Гоген снял квартиру вместе с Лидой. За своими вещами к нему приезжает брошенная супруга Катя и сразу попадает на двухнедельный карантин… на балкон. После неожиданного приглашения от тайной поклонницы Солнцева – Галины – все трое отправляются к ней в деревню, подальше от городских ограничений. Гламурные персонажи оказываются в настоящей российской глубинке, где удобства есть только во дворе, а из развлечений – лишь сельская дискотека.

Как долго продержатся в таких условиях две пожилые столичные дамы? Чем закончится свидание Гогена с Галей на сеновале, и смогут ли заклятые подруги Катя с Лидой объединиться против новой пассии Солнцева? Ответы – в эксклюзивном видео только на платформе "Смотрим": "Узник балкона" и "Карантин по-деревенски".