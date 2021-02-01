Еще больше секретов: платформа "Смотрим" приготовила зрителям сюрприз

Завершился очередной выпуск конкурса "Танцы со звездами", где были представлены новые номера в исполнении любимых артистов, с которыми так не хочется расставаться. Но есть возможность продлить общение, заглянув вместе с Викторией Ариничевой за кулисы проекта. В эксклюзиве на "Смотрим" обычно представлены интервью с участниками сразу после их выступлений. Но на этот раз – сюрприз для телезрителей: возможность узнать, что происходит в день финальной репетиции.

Участница 11 сезона "Танцев со звездами" Анна Мельникова пришла на репетицию, чтобы поддержать своего мужа Дениса Тагинцева, выступающего в паре с Яниной Студилиной. Анна отметила, что нынешний сезон проекта весьма необычный. "Очень сильный звездный состав и очень интересные номера", – подчеркнула она. Также Анна призналась, что за время репетиций успела подружиться с партнершей Дениса.

Один из хореографов проекта Денис Каспер рассказал о своих впечатлениях: "Все участники плавно влились в рабочий процесс. Я работаю с Антоном Шагиным, ST и Сергеем Лазаревым, все трое – молодцы. Каждый сезон открывается по-новому. И для меня это определенный вызов самому себе – придумать интересную хореографию, сделать что-то необычное, выявить характер каждого исполнителя", – отметил Денис.

За кулисами удалось пообщаться и с дизайнером "Танцев со звездами" Игорем Чапуриным, отвечающим за костюмы на проекте. Он особо отметил необыкновенную атмосферу нынешнего сезона: "Потрясающая команда с очень сильными амбициями. Мы договорились сделать новое телевидение – очень модное и по киношному. Чтобы зритель за полторы минуты, которые длится номер, успел влюбиться и сказать: "Вау!". И мы все одной дружной командой создаем мини-фильмы".

Самые главные герои проекта также ответили на вопросы Виктории Ариничевой и своих подписчиков.

Все поклонники Катерины Шпицы и Михаила Щепкина уже поняли, что они – абсолютно гармоничная пара, у которой много общего. Ребята подтвердили, что это действительно так. И Катерина, и Михаил очень любят петь и увлекаются иностранными языками.

Разгоряченный после репетиции DAVA рассказал о своей мечте на проекте: "Я обожаю танго, это очень страстный, эмоциональный танец, и я хотел бы его станцевать. Еще очень хочется разучить Аргентинское танго".

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова также ответили на вопросы подписчиков. Один из них: как удается Сергею так хорошо и бодро выглядеть? Певец признался, что это, скорее, на адреналине. "Если честно, за последние две недели меня танцы вымотали. Я устал, но счастлив, что принимаю участие в этом проекте. Для меня, как не профессионала, каждый танец – сложный, тем более что на его создание – всего неделя", – отметил артист.

Как поет итальянские песни Евгений Папунаишвили? Что за интригующая съемка в душе состоялась у пары Евгений Морозов и Инна Свечникова? И еще много интересного об участниках проекта "Танцы со звездами" можно узнать на платформе "Смотрим".

И не забывайте о грандиозном флешмобе #РоссияТанцуетДома. Записывайте свои видео, повторяйте движения за нашими звездными участниками и, возможно, именно вы попадете в эфир телеканала "Россия 1". А следующий выпуск конкурса "Танцы со звездами" смотрите на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 7 февраля.