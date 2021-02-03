"Королева бриллиантов" рассказала о дружбе с Галиной Брежневой

Новый выпуск программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" посвящен Элеоноре Костенецкой, которую называли "Королевой бриллиантов". Сейчас она живет в разрухе и умоляет о помощи. Женщина десять лет проработала администратором в самом известном советском ювелирном магазине "Самоцветы". Она общалась со многими влиятельными людьми, и среди них была Галина Брежнева, о которой Костенецкая вспоминает с большой теплотой.

Так, по словам Элеоноры Васильевны, слухи о том, что дочь Генерального секретаря ЦК КПСС много пила, не имеют ничего общего с действительностью. Костенецкую расстраивает, что некоторые люди говорят о других плохо, совершенно не зная человека. Так, за все десять лет работы в "Самоцветах" женщина никогда не видела Галину Брежневу в состоянии алкогольного опьянения.

"У нас была комната приема для обслуживания высокопоставленных лиц. Не было случая, чтобы она выпила хотя бы одну рюмку вина или чего-то другого", – сообщила Костенецкая. Главной слабостью Брежневой был ее возлюбленный – цыганский актер и певец Борис Буряце.

Дочь Генерального секретаря ЦК КПСС, как вспоминает Элеонора Васильевна, предупредила ее о готовящемся аресте и даже назвала точную дату. Действительно, именно в этот день за Костенецкой пришли два человека, которые предложили ей пройти с ними. В течение нескольких месяцев 1981 года было арестовано все руководство магазина "Самоцветов". Элеоноре Васильевне предлагали сотрудничество, но она отказалась. Женщина считала неправильным то, что другие люди будут сидеть в тюрьме, а она избежит наказания. Она была осуждена на восемь лет лагерей за спекуляцию.

В программе "Прямой эфир" вы узнаете, почему Элеонора Костенецкая в настоящее время живет в нищете и антисанитарии и едва сводит концы с концами. Андрей Малахов и гости, собравшиеся в студии, обсудили, как можно помочь женщине.