"Борат 2", "Ход королевы" и "Мандалорец": объявлены номинанты "Золотого глобуса"

В США назвали номинантов на кинопремию "Золотой глобус". Так, в список претендентов на звание лучшего драматического фильма вошли картины "Отец" (The Father) Флориана Зеллера и "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжао.

Список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

Также в этой номинации представлены ленты "Манк" (Mank) Дэвида Финчера, "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman) Эмиральд Феннел и "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина.

Финчер и Чжао также поборются за звание лучшего режиссера. Вместе с ними заявлены Феннел и Соркин, а также Реджина Кинг, снявшая картину "Одна ночь в Майами" (One Night in Miami).

Лучшей комедией или мюзиклом могут быть признаны картины "Борат 2" режиссера Джейсона Уолинера и "Гамильтон" Томаса Каила. С ними будут соперничать "Зависнуть в Палм-Спрингс) Макса Барбакова, "Выпускной" (The Prom) Райана Мерфи и "Мьюзик" (Music), автором которого стала австралийская певица Сиа.

В номинации "Лучший телесериал – комедия или мюзикл" представлен сериал о жизни российской императрицы Екатерины II "Великая" (The Great, 2020). Также в качестве номинантов названы "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020), "Бортпроводница" (The Flight Attendant, 2020), "Шиттс Крик" (Schitt's Creek, 2015-2020) и "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020).

На награду в номинации "Лучший драматический сериал" претендуют "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019), "Корона" (The Crown, 2016-2020), "Озарк" (Ozark, 2017-2020) , "Рэтчед" (Ratched, 2020) и "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country, 2020).

Среди мини-сериалов и телефильмов за звание лучшего будут бороться "Ход королевы"(The Queen’s Gambit), "Нормальные люди" (Normal People), "Голос перемен" (Small Axe), "Неортодоксальная" (Unorthodox) и "Отыграть назад" (The Undoing).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за 2020 год состоится 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса она пройдет в онлайн-режиме. Видеотрансляция будет вестись из банкетного зала Rainbow Room в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из калифорнийского отеля "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз.