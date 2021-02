"Заклятие 3" и "Пила: Спираль": названы самые ожидаемые хорроры 2021 года

Список самых ожидаемых фильмов ужасов 2021 года составил канал "Настоящее страшное телевидение". Всего в него вошли 13 картин, которые понравятся всем любителям пощекотать себе нервы во время просмотра. Среди представителей жанра в подборке есть как ленты, которые будут идти в кино, так и фильмы, которые выйдут на стриминговых сервисах. Даты премьер могут меняться: на решения прокатчиков влияет эпидемиологическая ситуация в мире.

Кадр из фильма "Поворот не туда: Наследие"

"Поворот не туда: Наследие" (Wrong Turn 7: The Foundation)

Седьмой фильм франшизы "Поворот не туда" расскажет историю очередного противостояния людей — в этот раз отправившихся на отдых друзей — и мутантов-каннибалов. Эта картина должна перезапустить хоррор-киносериал, которому уже 15 лет. Жестокие маньяки перестанут быть просто голодными чудовищами, которыми движут инстинкты: у них появится особая мотивация.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 18 февраля

"Пила: Спираль" (Spiral: From the Book of Saw)

Перезагрузка франшизы "Пила" должна случиться в 2021 году. Первую скрипку играет комик Крис Рок. Он придумал историю, на базе которой написали сценарий, взял на себя обязанности продюсера, а также исполнил одну из главных ролей. В кадре ему помогают Сэмюэль Л. Джексон и Макс Мингелла. Вместе они будут расследовать серию жестоких убийств своих коллег-полицейских. "Пила: Спираль" станет девятым фильмом легендарного киносериала, мировые сборы которого составляют почти миллиард долларов. Обычно «Пила» выходила накануне Хэллоуина, но эту премьеру переносили несколько раз, и в итоге российский зритель увидит картину в мае.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 20 мая

"Заклятие 3: По воле дьявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

Кадр из фильма "Пила: Спираль"

Само название новой части "Заклятия" намекает, чьи приказы будет исполнять преступник. Уже известно, что в основу сценария легла реальная история — процесс над Арне Шайенном Джонсоном, который утверждал, что на убийство его толкнул дьявол. По сюжету расследование будут проводить Лоррейн и Эд Уоррены — американские демонологи, охотники за призраками, знаменитые исследователи паранормальных явлений. Их роли вновь сыграют Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 3 июня

"Старое" (Old)

На 2021 год запланирована премьера мистического триллера М. Найта Шьямалана "Старое". В основе фильма — графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. Отправной точкой сюжета станет обнаружение тела неизвестного на пляже.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 22 июля

"Кэндимен" (Candyman)

Ожидается и возвращение на экраны Кэндимена. Франшиза о чикагском маньяке, который орудует железным крюком, была отснята в 1990-е. Первый фильм вышел в 1992 году, и тот, что выходит этим летом, — его ремейк. За возрождение легенды отвечают Ниа ДаКоста, которой доверили режиссуру второй части "Капитана Марвел", а также Джордан Пил, обладатель "Оскара" за сценарий своего же фильма "Прочь", и Уин Розенфельд, продюсировавший "Черного клановца" Спайка Ли и "Сумеречную зону".

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 26 августа

"Тихое место 2" (A Quiet Place: Part II)

Кадр из фильма "Тихое место 2"

В этом году зрители вернутся в… тихое место. Героиня Эмили Блант с детьми продолжит бороться за выживание в полной тишине: монстров, способных с легкостью убить человека, может привлечь даже скрип половицы. Первый фильм имел невероятный кассовый успех — его мировые сборы достигли 340 миллионов долларов, а бюджет составил только 17 миллионов. В сиквеле, вероятно, уже не будет Джона Красински в кадре. Его заменит звезда сериала "Острые козырьки" Киллиан Мерфи.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 17 сентября

"Злое" (Malignant)

Создатель франшиз "Астрал" и "Проклятие" Джеймс Ван выпустит "Злое". Главный герой его нового фильма болен раком, но неожиданно опухоль дает ему сверхспособности. Оригинальную историю придумали Джеймс Ван вместе с супругой, продюсером Ингрид Бису.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 10 сентября

"Ледяной демон"

Главные российские хоррор-мейкеры Иван Капитонов и Станислав Подгаевский покажут в этом году несколько своих фильмов. Это — "Приворот. Черное венчание", чья премьера сначала была запланирована на 2020-й, и "Ледяной демон". Режиссерское кресло второго релиза занял Иван Капитонов — это впервые в его карьере. По сюжету обледенелое тело погибшего отца главной героини обнаруживают спустя много лет в горах. Внезапно он оживает, и тогда начинают происходить страшные вещи.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 28 октября

"Хэллоуин убивает" (Halloween Kills)

Кадр из фильма "Хэллоуин убивает"

Майк Майерс возвращается на экраны в этом году. Его целью опять станет несчастная Лори Строуд, роль которой исполняет Джейми Ли Кертис. Ник Кастл, который играл злодея в оригинальном фильме 1978 года, появится в нескольких эпизодах, что, конечно, должно обрадовать фанатов франшизы.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 21 октября

"Оленьи рога" (Antlers)

Новый фильм от продюсера Гильермо дель Торо расскажет о зловещем существе, которое нашло себе пристанище в старом доме. Спасать всех от зла будут учительница и местный шериф. Их играют обладательница "Золотого глобуса" Кэри Рассел и звезда "Фарго" Джесси Племонс.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 29 октября

"Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho)

Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

Фильмы Эдгара Райта всегда ждут, и «Прошлой ночью в Сохо» — не исключение. Вдобавок главную роль исполняет Аня Тейлор-Джой — шахматистка Хармон из сериала "Ход королевы", ставшего хитом на Netflix. Действие развернется в манящем своей дорогой недвижимостью, яркими витринами и шумными ресторанами районе Лондона. Главная героиня Милая Сэнди загадочным образом окажется в 1960-х годах прошлого века, где встретит любимую певицу. Путешествие во времени обернётся жуткими последствиями, которые просто невозможно было себе представить вначале.

Где смотреть: в кинотеатре

Когда: с 3 ноября

"Армия мертвецов" (Army of the Dead)

Кадр из фильма "Армия мертвецов"

Зак Снайдер представит фильм о зомби-апокалипсисе. Кого-то может удивить обращение режиссера, который долгие годы посвятил комикс-вселенной DC, к этому жанру, но только не тех, кто помнит, что Снайдер дебютировал в большом кино с ремейком "Рассвета мертвецов" Джорджа Ромеро. В новом фильме всё будет происходить в Лас-Вегасе. Воспользовавшись нашествием ходячих мертвецов, банда опытных воров постарается провернуть грандиозное ограбление. Проект был в разработке с конца 2000-х, но из-за финансового кризиса его заморозили. В итоге крупную сумму (от 70 до 90 млн долларов) в него вложил Netflix.

Где смотреть: на Netflix

Когда: точная дата неизвестна

"В твоем доме кто-то есть" (There's Someone Inside Your House)

"В твоtм доме кто-то есть" — это адаптация книги Стефани Перкинс, по сюжету которой маньяк убивает старшеклассников в провинциальном американском городке. Прежде чем убить, он раскрывает секреты каждой жертвы. Группа аутсайдеров из школы может его остановить, если, конечно, их страшные тайны не станут известны. За постановку слэшера отвечает Патрик Брайс, режиссер хоррор-франшизы "Ублюдок".

Где смотреть: на Netflix

Когда: точная дата неизвестна