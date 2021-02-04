"Мосфильм. Золотая коллекция": лучший старт среди неэфирных каналов ВГТРК

1 сентября 2020 года начал вещание новый телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". За неполные полгода в эфире канал успел снискать огромную популярность среди телезрителей, обрести собственную многомиллионную аудиторию. Причем не только в России. О продвижении канала в медиасреде, диалоге со зрителем и партнерстве с киностудией "Мосфильм" рассказал заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" Александр Нечаев.

- Александр Николаевич, начну с цифр. Каков технический охват телеканала на данный момент – сколько домохозяйств? Как быстро росла эта цифра?

- За неполные полгода работы охват канала приблизился к 25 миллионам российских домохозяйств — лучший старт среди всех неэфирных телеканалов ВГТРК по темпам роста. В двух крупнейших российских агломерациях, Большой Москве и Санкт-Петербурге с Ленинградской областью, технический охват приближается к 100 процентам. Особенно важно, что этих показателей удалось достичь на сверхконкурентном рынке — ниша киносериальных каналов в России очень насыщена. Синергетический эффект: уникальная библиотека крупнейшей отечественной киностудии плюс экспертиза ВГТРК в программировании и продвижении.

- Насколько активно включают в свои пакеты "Золотую коллекцию" операторы кабельных и спутниковых сетей?

- Перед "Сигнал Медиа", нашим партнером по дистрибуции, с самого начала была поставлена задача реализовать программу распространения канала в крайне сжатые сроки. На сегодня "Мосфильм. Золотая коллекция" доступен абонентам крупнейших кабельных и спутниковых операторов страны. "Ростелеком", "Дом.ru", "Триколор", "НТВ-Плюс", "АКАДО" и многие другие уже включили канал в свои пакеты. Судя по объему уже заключенных договоров и переговорному процессу, "Мосфильм. Золотая коллекция" востребован и вскоре будет доступен в сетях большинства операторов нашей страны, не только самых крупных. Число подписчиков продолжит расти как в России, так и в русскоговорящих семьях по всему миру. Я, кстати, считаю международное распространение канала "Мосфильм. Золотая коллекция" важным совместным вкладом в поддержку глобального русскоязычного медиапространства.

- Можно ли озвучить долю телесмотрения?

- На сегодня "Мосфильм. Золотая коллекция" — самый быстрорастущий киносериальный телеканал в стране: за три месяца с начала измерений прирост среднесуточной доли превысил 95 процентов. На запуске расти проще, но в декабре прошлого года, всего на четвертый месяц вещания, "Мосфильм. Золотая коллекция" вошел в топ-5 самых популярных киносериальных каналов по доле аудитории, а во время новогодних каникул занял четвертую строчку по популярности среди всех тематических каналов с долей 0,6 процента. Думаю, у нас есть все основания считать этап запуска успешно реализованным и рассчитывать на дальнейший рост среднесуточной доли канала и быстрое продвижение в списке популярности.

- А если от количественных показателей перейти к качественным, как можно описать зрителя канала "Мосфильм. Золотая коллекция"?

- Аудиторное позиционирование, на основании которого мы проектировали сетку, ориентировано на ядро зрителей канала в возрасте от 35 лет и старше, тех, кто знает и любит наследие "Мосфильма". Они в первую очередь и отреагировали на его появление. Именно поэтому одной из приоритетных задач прямо с 1 сентября стало расширение аудитории, привлечение более молодых ее сегментов. В продвижении за счет используемой интонации и визуального ряда мы выстраиваем эффективную коммуникацию с 20-35-летними. К финалу прошлого года почти 10 процентоы наших зрителей были как раз в этом возрасте, и вес сегмента 25-36 в нашей аудитории растет. Судя по всему, мы нашли правильные слова и способы их донесения: помимо собственного эфира и каналов ВГТРК, "Мосфильм. Золотая коллекция" активно продвигается в цифровой среде. Более молодым зрителям тоже интересно и ценно наследие "Мосфильма": для кого-то из них это теплые воспоминания о детстве и ассоциации с семьей, а кто-то видит некоторые фильмы впервые.

- Было заявлено, что основу сетки канала составят более тысячи картин советской и российской классики, а также современные хиты. Насколько активно обновляется сетка вещания?

- Зрители включают тематическое ТВ в удобное для себя время суток. Сетка канала выстроена так, чтобы не создавать излишней амортизационной нагрузки на продукт, но при этом не дать пропустить ни один из фильмов, что особенно важно с учетом специфики потребления тематических каналов и многочисленных часовых поясов в России и за рубежом. В среднем сетка включает минимум пять новых фильмов еженедельно. Праздничные недели мы проектируем отдельно, насыщая эфир востребованным кинопродуктом, традиционным для каждого календарного периода. Сетка канала помимо библиотеки "Мосфильма" включает и кинопоказ из фондов ВГТРК. Для поддержания зрительского интереса мы нашли ряд программных ноу-хау, давших нам возможность разнообразить эфир канала "Мосфильм. Золотая коллекция" премьерными телефильмами и мини-сериалами флагмана ВГТРК, телеканала "Россия".

- Чувствуете ли вы "обратную связь" со зрителем? Какие пожелания звучат?

- Важным показателем эффективности взаимодействия со зрителем мы считаем продолжительность просмотра, а у нас она ежемесячно увеличивается. Сейчас в среднем "Мосфильм. Золотая коллекция" смотрят около 46 минут в сутки, по этому показателю мы уже вошли в топ-10 киносериальных каналов. Это означает, что сетка канала адаптируется к интересам зрителей, и мы нашли верный баланс между классическими фильмами из золотой коллекции "Мосфильма", кинофондом ВГТРК и народными хитами последних лет — и телесериалами, и лидерами кинопроката. Неоценимым каналом прямой связи со зрителем выступают социальные сети. На всех площадках — во "ВКонтакте", "Одноклассниках", в Instagram и на "Яндекс.Дзен" наши многочисленные подписчики очень активны. Самые популярные темы обсуждений — как у любого канала с массовым контентом. Одни реагируют на изменения в сетке, другие "заказывают" какие-то фильмы, причем зачастую не самые популярные, а наоборот, менее известные, которые давно или почти никогда не показывают по ТВ. Отдельное и важное направление обратной связи — вопросы и пожелания будущих зрителей, интересующихся, как подключить или настроить канал и когда он появится у какого-то конкретного оператора. Все такие сигналы аккуратно направляются "куда следует" — нашему партнеру по дистрибуции "Сигнал Медиа". Это помогает оперативно решать многие вопросы, и в целом расставлять приоритеты в распространении вещания по регионам и операторам.

- Довольны ли Вы сотрудничеством с "Мосфильмом"?

- Термин "сотрудничество" не в полной мере отражает суть нашей совместной работы. Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" — результат стратегического партнерства крупнейшей российской медиакорпорации с главной и самой известной отечественной киностудией. Программирование сетки и создание эфирных событий, пополнение "полки" канала, реставрация и улучшение качества кинопродукта — наше ежедневное взаимодействие по всем направлениям позволяет и оперативно принимать решения, и эффективно воплощать их. А в результате выигрывает зритель, для которого "Мосфильм. Золотая коллекция" стал не просто "еще одним киноканалом", а комфортным пространством, способом проводить время вместе со своей семьей и любимыми киногероями. И это только за первые пять месяцев, а планы у нас обоснованно амбициозные, то есть вполне соответствуют масштабу ВГТРК и "Мосфильма". Уверен, наш совместный проект в перспективе станет одним из очевидных лидеров тематического вещания на русском языке, даже раньше 100-летия "Мосфильма", которое мы отметим в январе 2024 года.