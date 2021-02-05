Так бывает: Папунаишвили расстался с женой

Хореограф Евгений Папунаишвили заявил о расставании с женой Салимой Бижабер. Они были вместе на протяжении пяти лет. У пары есть дочь.

На своей странице в Instagram Папунаишвили написал, что они с Бижабер больше не вместе. "Так бывает", — отметил хореограф. При этом он подчеркнул, что никаких интервью и комментариев на эту тему не будет.

Салима Бижабер оказалась более откровенной. У себя в Instagram она отметила, что на протяжении пяти лет боролась за семью ради дочери и закрывала на многое глаза. Она прощала, верила и возвращала, но измены, к сожалению, простить не может.

Бижабер поблагодарила Папунаишвили за дочь.

Об отношениях пары стало известно в 2016 году. Салима Бижабер — итальянка по национальности. В июле 2017 года они поженились. Предложение руки и сердца Папунаишвили сделал необычно — на глазах у многотысячной публики на стадионе футбольного матча. В декабре того же года у пары родилась дочь София.

Евгений Папунаишвили является участником шоу "Танцы со звездами", которое выходит на телеканале "Россия 1" по воскресеньям.