Ушел из жизни обладатель "Оскара" Кристофер Пламмер

В 91 год ушел из жизни легенда Голливуда, актер Кристофер Пламмер. Он умер в своем доме в Коннектикуте.

У Пламмера богатая творческая биография. Впервые он появился в кино еще в 1958 году, когда ему было 29 лет. Карьера актера не угасала даже в последние годы его жизни.

Кристофер Пламмер был трижды номинирован на "Оскар" и удостоился этой награды в 2012 году за роль в фильме "Начинающие". В багаже его премий также BAFTA, "Золотой глобус", "Эмми".

В числе последних работ Пламмера участие в таких кинолентах как "Достать ножи", "Все деньги мира" и "Человек, который изобрел Рождество".

Примечательно, что артист мог сыграть бы Гэндальфа во "Властелине колец", но отказался, о чем потом пожалел.

Что стало причиной смерти Кристофера Пламмера, пока не поясняется. Отмечается, что он умер в окружении жены и лучшего друга.