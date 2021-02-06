Зрители "России 1" не стали осуждать вдову Александра Шаляпина

25 января в Москве ушел из жизни звезда стендапа и популярный актер Александр Шаляпин. За три дня до этого он вернулся домой из реабилитационного центра, где лечился от алкогольной зависимости. Тело мужа обнаружила его супруга Анастасия, когда вернулась с дачи. В пятницу в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1" гости студии высказывали мнение, что Насте не стоило оставлять мужа в трудный момент.

Однако в своих комментариях на официальном YouTube канале "России 1" зрители отказались обвинять молодую женщину и возлагать на нее вину за трагедию (здесь и далее сохранена авторская орфография): "Алкоголика терпеть не должен никто. Не надо Анастасию винить в его образе жизни. Это его выбор", "Легко говорить вы не знаете что это такое жить с наркоманом или алкоголиком с разбитой психикой , не дай Бог !", "Хорошо судить , но быть нянькой взрослому мужику не так легко !", "А жены,если что,это тлже живые люди.Жить с зависимыми это АД!!! Если человек решит для себя,что не сможет тянуть эту лямку и помочь,имеет право уйти и не губить ни свою жизнь ни жизнь детей!!"

Самый развернутый комментарий – от Людмилы Васьковской: "Ну сколько можно обвинять жен алкоголиков и наркоманов??? Их впору пожалеть, а не обвинять. Жить с алкоголиком это очень тяжело. И каким бы он талантливым не был, алкоголь убивает всех одинаково: будь ты хоть артист, академик или дворник. Сколько уже ушло талантливых людей и не счесть. Как говорится каждый сам кузнец своего счастья и к сожалению только один из тысячи может побороть этот недуг, а остальные погибают и никого в этом винить нельзя".

Большинство откликнувшихся и не винят, а просто скорбят по ушедшему артисту: "Сашу жалко до слез", "Светлая память и Царство небесное этому человеку", "Спаси и сохрани , Господи, душу неприкаенную", "Светлана память! Очень жаль, такой молодой ушел", "Очень жаль Александра! Мне он очень нравился,и как комик,и как актер!Царствие Небесное!Пусть земля будет пухом!".

Впрочем, были и достаточно нелицеприятные суждения: "Работал бы в родной Самаре, каким-нибудь слесарем, или токарем, был бы жив. Рвутся все в артисты, в шоу-бизнес, а психика не готова к испытаниям", "Взрослому мужику нужна помощь близких. Это не он должен помогать близким? Кирка и лопата ему нужна. Постоил бы себе дом и вылечился. Сон и аппетит гарантирован...", "жить с алкоголиком пытка. виноват сам взрослый алкоголик. и не верю я в то,что это болезнь. так можно что угодно оправдать. рот открывать и заливать никто не заставляет.человек сам решает,пить или нет. все это просто внутренняя распущенность...она и сгубила талантливого человека. не верю,что нельзя себя взять в руки. ведь любить и уважать себя-это впахивать!"

Рассуждают наши зрители и о том, можно ли было предотвратить случившееся: "Да алкоголь! Но скорее депрессия, своевременно не оказана помощь психиатра , психолога. Ему нужна была медикаментозная помощь", "Если человек не хочет ему не помогут!", "Как это ни печально выживает самый гибкий стрессоустойчивый, адаптированный. "Естественный отбор беспощаден. Но люди могут помогать друг другу и находить истинные причины, недопускать трагических событий, когда уже поздно. Заранее, превентивно".

И, наконец, многие высказались о состоянии наркологической помощи в нашей стране вообще: "Нормальных государственных реабилитационных центров нет, лечение только в психушке, зато чмырят негосударственные. А таких людей, именно, надо закрывать и ограничивать их свободу, жаль, что этого многие не понимают и ничего в этом противозаконного, иначе просто никак не справиться с ними", "Алаколь и наркотики разрушают человека. Помочь могут только специалисты. Симптомы у всех одни. Родные и близкие не виноваты . Нет в России медицинских центров , а давно нужно решить эту проблему. Чиновники проснитесь!", "Итог передачи: пришли, <…>, поорали, <…> и все, и дальше забудут как про погибшего актера, так и про тему. Никакой работы по улучшению реабилитации таких сложных психиатрических, зависимых людей, как Александр, сделано не будет, никто ни над чем работать не будет. Грустно. Обидно".