РОССИЯТАНЦУЕТДОМА: лидер третьей недели Мария Попова

Флешмоб #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА в самом разгаре! Все больше зрителей присоединяются к нашим танцам, и все больше видео выкладывается в соцсети. Счет идет уже на десятки тысяч. На этой неделе победителем стала Мария Попова, которая лучше всех исполнила Club Dance.

Мария стала счастливым обладателем сертификата на 10 обучающих танцам онлайн мастер-классов, которые проведут профессиональными преподавателями танцевальных клубов GallaDance. Поздравляем от души и желаем творческих успехов!

Грандиозный флэшмоб телеканала "Россия" открывает таланты, вдохновляет и поднимает настроение. Присоединяйтесь к нам! Танцуйте и выкладывайте свое видео в соцсетях с хэштегом #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА . Мы верим – у вас все получится!