Любовь и шпионаж: сериал "Оптимисты. Новый сезон" начинается 15 февраля

15 февраля на канале "Россия 1" начинается показ сериала "Оптимисты. Новый сезон". Опасности, государственные тайны и, конечно же, роковая любовь – все это и множество других сюрпризов зрители увидят в продолжении популярного шпионского детектива.

События многосерийной ленты происходят в самый разгар Карибского кризиса. Отношения между США и Советским Союзом накалены до предела. В это неспокойное время звезда советской разведки Дмитрий Нестеров (Сергей Безруков) и американский фотограф русского происхождения Алекс Брэдли (Елизавета Боярская) страстно влюбляются друг в друга. Однако разведчику срочно необходимо вернуться на Родину, и влюбленным приходится расстаться.

Никита Хрущев (Владимир Чуприков) узнает о местоположении американских ракет и решает разместить советское ядерное оружие на Кубе. Нестерову предстоит предотвратить угрозу войны, но как раз тогда в столицу приезжает его бывшая возлюбленная. Теперь она замужем: ее избранником стал известный американский журналист. Однако, когда Дмитрий и Алекс встречаются вновь, становится ясно, что прежние чувства вспыхнули с новой силой.

Кадр из сериала "Оптимисты. Новый сезон"

В продолжении "Оптимистов" вернутся и полюбившиеся зрителям герои: Рута Карловна (Северия Янушаускайте) страдает от разлуки с сыном. Молодой дипломат Аркадий Голуб (Риналь Мухаметов) потеряет голову от новой любви. Начальник отдела Николай Черных (Анатолий Белый) после гибели сына станет одержимым мстителем. Григорию Бирюкову (Владимир Вдовиченков) предстоит расплата за ошибки прошлого. Также в сериале появятся и новые герои. Среди них Че Гевара, роль которого сыграл известный испанский актер Андреас Муньос.

Действие сериала развернется на Кубе, в Турции, США, Германии и России – в Москве и Балтийске.

15 февраля в 21:20 не пропустите старт сериала "Оптимисты. Новый сезон" на канале "Россия 1"!