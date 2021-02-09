Боярская и Безруков интригуют в клипе к сериалу "Оптимисты. Новый сезон"

15 февраля на канале "Россия 1" стартует шпионский детектив "Оптимисты. Новый сезон". В этой истории, в которой есть место и тайнам, и опасностям, и любви буквально в шаге от мировой катастрофы, главные роли сыграли Сергей Безруков и Елизавета Боярская. В конце прошлого года вышел музыкальный клип к песне "Полминуты", которую исполняет дуэт знаменитых артистов.

Безруков и Боярская исполнили чувственную композицию на двух языках: русском и английском. В клипе используются вставки из сериала, которые помогают лучше прочувствовать ту "химию", которая возникает между героями. История любви Дмитрия Нестерова и Алекс Брэдли непроста: после бурного романа их ждет расставание. Однако когда звезда советской разведки и американский фотограф русского происхождения встречаются вновь, оказывается, что их любовь не исчезла. Недаром они поют: "Обещай мне, что прощание только сделает нас сильней".

Действие сериала разворачивается в напряженное для двух держав время: в самый разгар Карибского кризиса. Романтичный дуэт двух актеров уже успел впечатлить множество поклонников: они оставили более 400 комментариев под видео.

"Боярская, ей на английском даже больше идет петь, чем на русском. Английский текст, здесь ее голос особенно глубокий, приятный. Слушается, смотрится качественно", – пишет Cholpon Tulsi. "Сергей Безруков – это Сергей Безруков! Он может все! А вот Елизавета удивила своим голосом и английским! Вы великолепны!" – восхищается пользователь Плей Маркет.

Режиссером клипа стал Алексей Попогребский, автором музыки и слов является Михаил Идов.

Напоминаем, сериал "Оптимисты. Новый сезон" выходит 15 февраля в 21:20 на канале "Россия 1".